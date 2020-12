La date anniversaire de la mort d'Abane Ramdane a été commémorée, hier, à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Le village Azzouza s'est remémoré son fils dans une ambiance emplie de recueillement. Dans la ville de Tizi Ouzou, ce sont les autorités locales conduites par le wali Mahmoud Djamaâ qui ont organisé plusieurs festivités à l'occasion de cette date mémorable dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Après la cérémonie de dépôt de la gerbe de fleurs et prenant la parole, le wali a affirmé que c'est un devoir de commémorer la mort d'un grand dirigeant de la révolution tout en émettant le souhait de voir le musée entretenu et surtout, enrichi davantage d'oeuvres historiques.

Aussi, après une cérémonie de recueillement au niveau du musée du Moudjahid de la ville de Tizi Ouzou, c'est une rencontre qui s'est tenue durant la journée. Des témoignages ont été donnés par des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou. Après la cérémonie, la délégation s'est rendue à la stèle érigée en l'honneur d'Abane, en ville, avant de se diriger vers la commune de Larbaâ Nath Iraten pour un recueillement à la mémoire de ce grand homme, surnommé l'architecte de la révolution.

À rappeler, par ailleurs, que Abane Ramdane, est né le 10 juin 1920 dans le village Azzouza situé dans la commune de Larbaâ Nath Iraten, wilaya de Tizi Ouzou. Un grand homme qui a dédié sa vie au militantisme pour la cause nationale et qui s'est donné à fond durant la révolution. Reconnu par tous ses pairs, Abane Ramdane a joué un rôle prépondérant dans l'organisation de la lutte pour l'indépendance avant même sa sortie de prison. Souvent considéré comme le dirigeant le plus politique du FLN, il est surnommé «l'architecte de la révolution», mais aussi il a pu réunir toutes les forces politiques autour du Front de Libération nationale dont l'objectif était l'indépendance.

Abane Ramdane a su regrouper et unir au sein du FLN l'ensemble des courants politiques pour lutter contre la domination française. Il est également le principal organisateur du congrès de la Soummam. Les historiens reconnaissent qu'il est le concepteur des grandes lignes du mouvement révolutionnaire consistant à créer un État dans lequel l'élément politique l'emporte sur l'élément militaire.

Le congrès de la Soummam, grâce justement à son travail, a été couronné par la réussite et concrétisation sur le terrain de l'unité dans le combat, laquelle passait par l'élargissement et l'ouverture de la base militante et combattante du FLN à toutes les forces nationales anticolonialistes. Abane Ramdane est mort assassiné en décembre 1957 au Maroc après avoir mis sur les rails le train qui mènera à la libération de l'Algérie du joug colonial. Abane Ramdane reste toujours synonyme de bravoure et d'intelligence pour les jeunes générations. Le combat de ce dernier pour l'organisation de la révolution est objet d'études de beaucoup d'historiens.