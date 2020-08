La décision devient applicable à partir d'aujourd'hui le 6 août. Les communes de Tizi-Ouzou et de Draâ Ben Khedda seront donc dans un confinement partiel de 20h à 5h du matin.

La mesure sera en vigueur durant les prochains 14 jours. Le communiqué du ministère de l'Intérieur précise que la décision a été prise suite à l'évolution de la situation épidémique dans ces deux circonscriptions qui enregistrent de plus en plus de cas de Covid-19.

Le même communiqué précise que le confinement concernera toutes les activités commerciales, économiques et sociales qui seront suspendues jusqu'au lendemain à 5h. Le transport de voyageurs ainsi que la circulation automobile font également partie des domaines d'activité qui s'arrêteront durant cette tranche horaire.

La décision est prise en application des dispositions du décret exécutif

20-182 du 17 dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus.

En fait, cette décision a été prise suite à l'évolution inquiétante de la situation épidémique dans ces deux communes. Ces derniers jours, de plus en plus de cas sont signalés dans la commune de Tizi Ouzou mais aussi dans celle de Draâ Ben Khedda, située à une dizaine de kilomètres à l'Ouest où une mort par coronavirus a été déplorée. Cette évolution a été au centre de plusieurs réunions de la commission chargée du suivi au niveau de la wilaya.

Des décisions ont d'ailleurs été prises et le confinement a été la dernière étape d'une série de mesures.

Ces derniers jours, les marchés ont été fermés à cause de la multiplication des cas à travers plusieurs communes. À Draâ Ben Khedda, le marché de fruits et légumes de la ville a été fermé avant d'être rouvert le lendemain. Ce lieu, très fréquenté, voit des chalands venir de toutes les communes de la wilaya, ainsi que de Boumerdès et Bouira. Dans l'enceinte du marché, le respect des gestes barrières devient presque impossible. Même s'il est plus facile de porter la bavette, il est très difficile d'observer la mesure de distanciation sociale devant les étals.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'avant de recourir à cette mesure, le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a lancé plusieurs appels à la population pour une forte remobilisation. Le communiqué faisait l'éloge de l'élan qui a suivi l'apparition de la pandémie et appelait à son retour, afin de faire face à la maladie.

En effet, dans beaucoup de villages, les jeunes se sont remis aux opérations de désinfection et autres gestes barrières. Parallèlement à ces appels en direction des populations, les pouvoirs publics ont pris une série de décisions allant dans le sens de faire barrage à la propagation de la pandémie.

Des plages ont été interdites à la baignade dans les deux villes de Tigzirt et Azeffoun.

Les lieux de villégiature, comme Tamgout et Tala Guilef ont également fait l'objet de décisions de fermeture, de plus en plus dans le sens du durcissement, en fermant les stades de proximité et autres salles de sport.