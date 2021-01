La wilaya de Tizi Ouzou est fin prête pour le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Un état général des lieux a été établi hier, par la représentante de la DSP, le docteur Lynda Matallah à la radio locale.

Ainsi, l'oratrice a assuré que les préparatifs vont bon train, d'abord sur le plan logistique, à savoir le renforcement et la maintenance de la chaîne de froid au niveau de toutes les structures et préparé les points de vaccination qui sont identifiés entre médecins et agents vaccinateurs. Pour la deuxième étape de la vaccination, la wilaya dispose d'un lieu de stockage sécurisé répondant aux normes, en matière de conservation et de stockage.

La direction de la santé de Tizi Ouzou, ajoute le docteur Lynda Matallah, a mis tous les moyens de transport à la disposition de ses équipes. Par ailleurs, afin de réussir l'opération, la wilaya a mobilisé quelque 84 points de vaccination, chapeautés par des médecins et vérifiés régulièrement en matière d'espace, d'aménagement et d'observance, et dotés de toutes les commodités nécessaires, comme les salles d'attente, les salles de consultation. La direction de la santé a également prévu des équipes mobiles pour assurer la vaccination des personnes âgées. Cette campagne de vaccination, précise la conférencière, a mobilisé quelque 98 médecins et quelque 200, entre paramédicaux et personnel soignant. Pour sa part, Sadjia Chekroun a indiqué que la vaccination se fera par étapes. La première catégorie ciblée sera le personnel de la santé, les personnes malades et les personnes âgées. L'oratrice a noté que les moins de 18 ans ne seront pas, pour l'instant, concernés ainsi que les femmes enceintes. L'oratrice a, par ailleurs, assuré que le premier quota du vaccin russe Sputnik V est arrivé et est conservé au niveau de l'institut Pasteur, en attendant sa répartition sur tout le territoire national. Au chapitre des moyens de stockage justement, elle a, pour sa part, assuré que la wilaya de Tizi Ouzou dispose de tous les moyens nécessaires pour stocker les quantités qui arriveront. Les services de la direction de la santé, précise-t-elle, ont mobilisé tous les moyens durant la phase de préparation. L'oratrice a indiqué que parallèlement au point de stockage disponible dans la wilaya, la DSP a doté tous les points de vaccination d'équipements nécessaires comme les réfrigérateurs, les congélateurs, les glacières et tout le matériel de la chaîne de froid.