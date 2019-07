La wilaya de Tizi Ouzou a obtenu un résultat de 71,60% de reçus à l’examen de fin de cycle secondaire bac, loin devant la moyenne nationale qui est de 54,56%. Ce qui place Tizi Ouzou largement en tête du classement national pour la 12e fois consécutive. En tout, ce sont quelque 304 candidats qui obtiennent une moyenne égale ou supérieure à 16/20. 48 bacheliers ont obtenu quant à eux une moyenne de plus de 17/20. L’élève Hemzaoui Imane du lycée Dahmani Mohamed de Boghni a obtenu 18,58/20, meilleure moyenne au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Pour les établissements secondaires, notons que 65 lycées sur les 68 que compte la wilaya ont obtenu une moyenne supérieure à la moyenne nationale. Le lycée d’Abizar au niveau de la commune de Timizart est en tête de ce classement avec une moyenne de réussite de 96,88%. Ainsi, pour la douzième année consécutive, Tizi Ouzou trône sur le podium de l’Education nationale avec un classement de championne dans les examens du baccalauréat. Pour asseoir sa domination inébranlable malgré les difficultés nombreuses, Tizi Ouzou ne s’est pas suffi de jeter son ombre sur le bac mais plutôt tous les examens de tous les cycles. Les écoliers de Tizi Ouzou ont été également les champions à l’examen de cinquième. Les collégiens n’en démordront point de cette suprématie car, eux également, sont les premiers au classement des examens du BEM. A noter qu’avant-hier dans la soirée à l’annonce des résultats du bac, la wilaya de Tizi Ouzou a explosé de joie comme un beau feu d’artifice. Des cortèges de voitures ont sillonné les allées et les rues de toutes les villes et les villages. Les bacheliers, leurs amis et leurs familles sont sortis dans la rue pour exprimer leur joie face à cet exploit, le 12ème depuis la mise au point du classement. C’est-à-dire, depuis cette année-là, personne n’a pu ravir ce statut de champions aux élèves de la wilaya de Tizi Ouzou. Des feux d’artifice avec des couleurs arc-en-ciel ont coloré le ciel de Tizi Ouzou durant toute la nuit. Beaucoup de familles ont fêté la réussite de leurs enfants par des soirées dignes de celles des fêtes de mariages et de circoncision avec des disc-jockeys et des youyous retentissants.

Enfin, rappelons que durant l’année scolaire, les parents n’ont lésiné sur aucun moyen pour que leurs enfants réussissent leur année scolaire. Les familles, aidées et moins aisées, supportent les frais des cours particuliers parfois excessifs pourvu que leurs enfants suivent le programme. Devant les écoles, les parents passent, pour certains, le relais entre les pères et les mères afin de veiller sur la scolarité régulière des enfants. Pour parfaire le tableau, il suffit de remarquer que de ce côté de l’Algérie, les enseignants programment une demi-journée chaque semaine pour recevoir les parents qui veulent s’enquérir du suivi de leur progéniture. Enfin, ce résultat est également une preuve du dévouement des enseignants qui ne lésinent pas sur les efforts pour voir leurs élèves réussir. Dans certains établissements, des enseignants assurent des cours supplémentaires non rémunérés pourvu que la réussite soit au rendez-vous. A mentionner également qu’il est de l’avis général que les élèves de la wilaya de Tizi-Ouzou maîtrisent les langues sans exception et répondent comme des grands à tous les sujets d’examen qui leur sont proposés.