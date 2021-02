La wilaya de Tizi Ouzou a lancé, officiellement, la campagne de vaccination contre la Covid-19 hier, mardi, à partir de l'EHS de cardiologie Omar Yacef de la ville de Draâ Ben Khedda. Aux premières heures des opérations, une coordination impeccable a été constatée parmi le personnel concerné ainsi que la disponibilité de tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette campagne. Selon la représentante de la direction de la santé, les opérations iront graduellement pour s'étaler sur toute l'année en cours dans les 84 centres de vaccination répartis à travers les communes et qui commenceront à recevoir les doses du vaccin russe Sputnik V à partir d'aujourd'hui, au lendemain du lancement de la campagne.

En effet, le lancement de la campagne à Tizi Ouzou a eu lieu au lendemain de l'annonce par le gouvernement des20 premières wilayas concernées par la première étape. Cependant, comme l'a indiqué le gouvernement, le personnel de la santé est le premier à être vacciné avec les personnes âgées de plus de 55 ans et les personnes atteintes de maladies chroniques.

D'ailleurs, l'on annonçait, hier, quelque 13000 personnes du personnel de la santé qui seront vaccinées. Par la suite, les opérations concerneront les autres catégories citées, à l'exception des femmes enceintes et des moins de 18 ans.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou a rassuré les populations sur le fait que la wilaya se tenait prête pour le lancement des opérations depuis plus de deux semaines. Intervenant à la radio locale, la représentante de la DSP, le docteur Lynda Matallah a indiqué que les préparatifs se déroulaient dans de très bonnes conditions, à savoir le renforcement et la maintenance de la chaîne de froid au niveau de toutes les structures et la préparation des points de vaccination qui sont identifiés entre médecins et agents vaccinateurs. La seconde étape avait concerné le stockage sécurisé et répondant aux normes, en matière de conservation. À ce chapitre, la représentante de la DSP avait assuré que tous les moyens de transport ont été mis à la disposition des équipes à travers les 84 points de vaccination, chapeautés par des médecins et vérifiés régulièrement en matière d'espace, d'aménagement et d'observance, et dotés de toutes les commodités nécessaires, comme les salles d'attente, les salles de consultation. Des équipes mobiles ont également été mobilisées pour assurer la vaccination des personnes âgées.

La même oratrice avait, par ailleurs, indiqué que 98 médecins et quelque 200, entre paramédicaux et personnel soignant, ont été mis en service afin d'assurer les opérations de vaccination.

Enfin, il est à noter que la wilaya de Tizi Ouzou a été durement touchée par la pandémie dès les premières semaines de son apparition. Pour faire face à sa propagation, les populations ont été rapides dans leur action en concertation avec les services de la santé. Les villages, l'on s'en souvient, se sont mobilisés volontairement pour assurer le confinement et appliquer les consignes et les mesures sanitaires induites par le virus.