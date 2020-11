Par Rachid Benkhanafou*

Malgré sa maladie, le défunt a gardé son courage, son engouement et sa détermination, ainsi que son amour pour sa patrie l'Algérie. Il n'a jamais failli à son sens de la responsabilité et à sa dimension humaine vis-à-vis de sa famille et de tous ceux et celles qui l'ont connu.

En cette douloureuse occasion, la famille du défunt et l'association scientifique qui porte son nom, depuis une année environ, remercient tous ceux et celles qui ont accompagné la famille du regretté dans son deuil.

Le recteur de l'université de Tlemcen, le professeur Kébir Bouchérit a rehaussé par sa présence la commémoration en précisant que «le défunt Mustapha Djafour incarne la déontologie dans l'enseignement universitaire et se caractérise par l'intégrité et le dévouement».

Lors de l'oraison funèbre, au cimetière de Sidi Essanouci, à quelques pas du carré ou repose depuis 1974 Messali Hadj, le fondateur du PPA, l'imam de la mosquée d'Agadir, Abdellatif Smahi, a exprimé par des paroles nourries de piété et de morale le bon sens du recueillement en rappelant «les qualités du défunt Mustapha Djafour qu'Allah ait pitié de son âme et qu'Il le rappelle auprès des prophètes, des pieux et des martyrs ». Pour rappel, en novembre 2008, le recteur de l'université de Tlemcen le professeur Noureddine Ghouali sollicite les compétences du défunt, pour assurer le poste de vice-recteur des relations extérieures, la coopération, de l'animation, la communication et manifestations scientifiques jusqu'au 21 juillet 2015.

Directeur d'un projet de recherche à l' institut de génie civil de Tlemcen (Algérie), responsable d'un projet national de recherche PNR intitulé «Modélisation numérique de la fissuration dans les structures en béton», depuis juin 2011.

Chercheur à l'institut de génie civil de Tlemcen, membre d'un projet national de recherche PNR intitulé «Les profilés formés à froid, une solution technologique économique pour les structures de bâtiments», depuis juin 2011.

Chef d'équipe de recherche à l'institut de génie civil de Tlemcen, chef de l'équipe de recherche intitulée «Evaluation de la vulnérabilité des constructions», au sein du laboratoire Risam (Risk Assessment and management) 2010.

Directeur d'un projet de recherche à l'institut de génie civil de Tlemcen (Algérie), chef d'un projet de recherche Cnepru intitulé «Interaction dynamique sol-structure (cas du barrage Brézina - El Bayadh)», de janvier 2009 à 2011.

Chercheur à l'institut de génie civil de Tlemcen (Algérie), membre d'un projet de recherche Cnepru intitulé «Etude de l'effet de site local sur le mouvement sismique», de janvier 2009 à 2011. Ses lourdes fonctions ne l'empêcheront pas de rester un chercheur confirmé à travers des publications nationales et internationales, de présenter des communications spécialisées, et d'organiser et participer à des séminaires.

Depuis, des efforts ont été octroyés et multipliés pour créer une association à caractère scientifique qui portera son nom: «Association scientifique Mustapha Djafour» et qui verra le jour après avoir rempli les conditions nécessaires au niveau des services compétents, l'association visera alors ses actions en faveur des jeunes chercheurs, en matière d'accompagnement et de prise en charge de ses préoccupations, en instaurant des tribunes d'échanges et de partages basées sur un slogan fort bien exprimé: « Valeurs, Excellence», l'association sera présidée par le professeur Noureddine Ghouali ancien recteur de l'université de Tlemcen.

En peu de temps depuis sa création, l'association a interpellé les jeunes doctorants ayant soutenu leurs mémoires l'année universitaire 2019, pour candidater au Prix «Mustapha Djafour» de la meilleure thèse de doctorat dans les différentes disciplines des sciences dures et la grande famille des Lettres et des Sciences humaines et sociales, Sciences juridiques.. L'événement organisé en collaboration avec l'université de Tlemcen a suscité une concurrence rude entre candidats qui devaient présenter leurs travaux de thèse de doctorat à la technique du pitch, à savoir chronomé-

trer son allocution en 180 secondes dans une ambiance assez marquée.

Un deuxième événement encadré par des spécialistes en matière de méthodologie et du monde de la recherche scientifique, accueillera des jeunes doctorants dans diverses filières à assister à des journées doctorales qui ont laissé une très bonne impression et suscité un grand intérêt de la part des participants qui ont applaudi l'initiative qui appuie et coordonne avec le rôle prépondérant de l'université qui veut s'acquérir les moyens favorables d'assurer une meilleure qualité de la formation.





*Enseignant universitaire