La sixième chambre pénale près la cour d' Alger a rendu, hier, son verdict dans l'affaire du «commerce» autour des places sur les listes de candidatures du FLN aux législatives de 2017. Le milliardaire et député de Annaba, élu sur la liste du FLN, Baha Eddine Tliba, a été condamné à une peine de 7 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de dinars ainsi que la confiscation de tous ses biens. La même peine a été infligée à Iskander, fils de l'ex-secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, pour son implication dans des affaires de corruption, notamment l'infraction à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, de et vers l'étranger. Poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation, en sus de l'obtention d'indus avantages, El Wafi Ould Abbès, l'autre fils de Djamel Ould Abbès, a écopé, par contumace, d'une peine de 20 ans de prison ferme et de l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre. Le même tribunal a condamné Bouchnak Khaldi, coordinateur de la commission d'établissement des listes de candidatures du FLN aux législatives de 2017, installée à l'hôtel Moncada(Hydra), à une peine de 2 ans de prison ferme et à une amende de 200 000 dinars. La cour a confirmé aussi l'acquittement prononcé en première instance par le tribunal de Sidi M'hamed(Alger) à l'encontre de l'agent immobilier Habchi Mohamed, poursuivi pour complicité de «blanchiment d'argent» avec la famille d'Ould Abbès. Le procureur général près la cour du Ruisseau (Alger) avait requis le durcissement des peines à l'encontre des accusés. Le représentant du ministère public avait appuyé son réquisitoire en annonçant que concernant Iskander Ould Abbès, «tous les éléments matériels et moraux de l'accusation portant sur la constitution d'une association de malfaiteurs, dans le cadre de crime organisé, sont réunis». Idem pour Baha Eddine Tliba, poursuivi notamment pour les chefs d'inculpation de «blanchiment d‘argent» et d'«infraction à la réglementation des changes et les mouvements des capitaux de et vers l'étranger». Le parquet a également requis une peine de 5 ans de prison ferme, assortie de 200 000 dinars d'amende contre l'entrepreneur Mohamed Habchi. Ce dernier a été acquitté en première instance, avant que le parquet ne fasse appel du verdict. Le procureur général a requis également la confiscation de tous les biens des accusés. Pour rappel, le tribunal de Sidi M'hamed avait prononcé, le 9 septembre dernier, contre l'ancien député du FLN Baha Eddine Tliba, une peine de prison ferme de 8 ans, assortie d'une amende de 8 millions de DA et la confiscation de ses biens. La même peine a été prononcée à l'encontre de Iskander Ould Abbès. Poursuivi pour les mêmes accusations, en sus de l'abus de pouvoir, Bouchenak Khelladi avait été condamné à une peine de 2 ans de prison ferme assortie d'une amende de 200 000 dinars.