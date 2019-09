C’est fait. Bahaeddine Tliba a perdu son immunité parlementaire. Hier, les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), lors d’un vote à huis clos, ont approuvé avec 270 voix la levée de son immunité. Il devra donc, tout prochainement, être entendu par un juge d’instruction pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Si le ministère public décide d’une mise en accusation de Tliba, ce dernier pourrait être placé sous contrôle judiciaire ou même en détention provisoire en attendant son procès. Le député FLN de la wilaya de Annaba est poursuivi pour deux chefs d’accusation. En premier, il est reproché à Bahaeddine Tliba le financement occulte de la campagne électorale de l’ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika et le financement occulte des listes de partis politiques ainsi que des campagnes électorales du Front de Libération nationale (FLN), lors des élections législatives et locales. Le second dossier de justice est en rapport avec l’enquête ciblant les enfants de l’ancien secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, arrêtés, faut-il le rappeler, dans une affaire de vente des postes d’élus dans les listes FLN des législatives de 2017. Face à ces accusations, Bahaeddine Tliba qui, faut-il le rappeler, a tenté de gagner du temps en refusant de renoncer volontairement à son immunité, s’est défendu en rendant public, dimanche dernier, un communiqué dans lequel il affirme être «victime des relais de la Issaba». Il accuse de chantage les enfants de Djamel Ould Abbès, l’ex-patron du FLN, qu’il a eu, affirme-t-il, à dénoncer en 2017. «J’ai déposé plainte et l’affaire a fini par être étouffée» soutient dans son communiqué, le désormais ex-député. Ce sera donc la stratégie de défense qu’adoptera Tliba pour démonter l’accusation. Si la plainte déposée en 2017 par Tliba est réellement enregistrée, ce sera une carte gagnante entre les mains de l’ex-élu de l’Est. Sinon, ce sera sa parole contre celles des fils de Ould Abbès. Ces derniers ont tout intérêt à démentir les propos accablants de Tliba à leur encontre. Bahaeddine Tliba est également accusé de financement occulte de la campagne électorale de l’ex-président Bouteflika et sur cette accusation, l’ex-député a sûrement préparé sa défense. Sera-t-elle assez solide face aux preuves préparées par la justice ? Si Tliba venait à être inculpé, coulera-t-il seul où va-t-il entraîner d’autres personnalités dans sa chute ? Il faut rappeler que Bahaeddine Tliba est sorti de nulle part. L’homme a amassé, en un temps record une grosse fortune, à croire les révélations faites sur les réseaux sociaux par des habitants de Annaba. Il aurait justement, dit-on, aidé son destin politique en offrant un dessous de table contre une place au sein de la direction du FLN. Seuls les enquêteurs pourront dévoiler l’origine de l’enrichissement rapide de l’ex-député de Annaba et le confondre avec ses actes contraires à la loi. Maintenant que l’immunité est levée, place à la justice !