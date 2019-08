Les étudiants ont organisé, aujourd’hui, une nouvelle marche pacifique à Alger pour réaffirmer leur soutien aux revendications du Hirak populaire, à savoir la concrétisation du changement, la rupture avec l'ancien système et toutes ses pratiques, réitérant leur fidélité au message des chouhada de la révolution de libération. Partant de la place des Martyres, les étudiants ont sillonné la rue Larbi Ben Mhidi avant d'arriver à la Grande Poste où un dispositif sécuritaire intensif a été mis en place. Les manifestants ont scandé des slogans appelant à la satisfaction des revendications du peuple algérien, à savoir, la rupture avec l'ancien régime et ses pratiques, et « le refus de tout dialogue avec ses symboles ». Les étudiants qui ont poursuivi leur marche jusqu'à la place du 1er Mai avec nombre de citoyens ont commémoré à leur manière le double anniversaire du 20 août (l'offensive du Nord Constantinois 1955 et le congrès de la Soummam 1956) appelant à rester fidèle à la lutte et aux sacrifices des chouhada de la révolution de libération, pour l'édification «d'une Algérie libre et démocratique ». Les manifestants ont également réitéré l'appel à « la libération des personnes arrêtées lors du Hirak », à « la satisfaction des revendications du peuple loin des surenchères et conditions préalables qui ne servent que les intérêts des corrompus », et à « la poursuite en justice de ces derniers et la restitution de l'argent public pillé ».