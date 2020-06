Jusqu'à hier mardi, des dizaines de personnes rapatriées depuis Paris vers Alger, samedi dernier, n'ont toujours pas récupéré leurs bagages, alors que la compagnie Air Algérie le leur avait promis pour le lendemain, soit dimanche. Néanmoins, on attend toujours ces valises qui tardent à venir. Certains passagers ont des objets précieux et des papiers, d'autres plus angoissés attentent leurs médicaments. Il s'agit de diabétiques, cardiaques et cancéreux. Un premier arrivage a eu lieu certes, mais seulement pour une minorité qui plus est, n'a récupéré que la moitié de ses bagages. Un représentant d'Air Algérie avait expliqué que l'excédent de bagages avait été la raison pour laquelle la réception des biens a été retardée, sans prendre en considération l'urgence de certaines personnes, dont même la vie peut en dépendre. Selon des informations, si ces bagages ne sont pas perdus, ils seront acheminés dans la semaine, ce qui a provoqué l'ire des passagers confinés dans des lieux de résidence et hôtels en raison du virus. Pour rappel sur 3000 ressortissants 600 Algériens qui avaient été bloqués en France a cause de la fermeture des espaces aériens, suite à la pandémie, ont été rapatriés samedi dernier dans des conditions difficiles. d'autres Algériens sont toujours bloqués. Cependant, d'autres vols seront programmés a-t-on indiqué pour les jours à venir. Le président de la République avait donné l'ordre de rapatrier tous nos ressortissants. L'opération a été entamée juste après l'Aïd avec 300 Algériens bloqués à Londres, alors que 250 Algériens ont été acheminés vers le pays lundi dernier depuis le Maroc.