Loin de la cohue du chef-lieu des villes semi-urbaines, la mer n’était pas agitée en cette belle journée d’hier. Elle continue à constituer l’un des lieux de prédilection de plusieurs centaines de férus de la bleue et du sable. À l’instar des habitants des autres villes côtières, les Oranais n’ont pas trop tardé à se déchaîner, hier, comme s’ils répondaient au rendez-vous fixé, des mois durant ou encore comme s’ils apportaient, en masse, une réponse à l’écrivain Albert Camus. Ce dernier les a, dans ses écrits d’Oran, au début des années 1950, «accusés» d’avoir tourné le dos à la mer. Ils étaient nombreux ces estivants qui ont, au milieu de la journée d’hier, déferlé vers le contrebas de la ville, très précisément au lieudit Sonelgaz, celui-ci faisant face au théâtre de verdure d’Oran, sert de lieu de départ des taxis, des bus et des «clandestins» vers les différentes localités côtières de Aïn El Türck. D’autres ont opté pour leurs propres moyens. À bord de leurs motos, d’autres à bord de leurs véhicules, plusieurs dizaines de ces estivants du premier jour de la réouverture, ont été coincés dans deux bouchons de la circulation constitués au niveau de la sortie Ouest de la ville, le premier, à l’arrière-port, est de visu perceptible à partir du Font de mer, tandis qu’un autre s’est formé à l’entrée du tunnel mitoyen de la Pêcherie. Idem du côté du pont Zabana où la circulation s’est figée et où une saturation provoquée par ces automobilistes allant dans tous les sens, centre-ville, Bel Air, Les Falaises, Seddikia, Gambetta, Cité Djamel, Usto, Point du jour, avant de bifurquer, dans une anarchique grande file d’attente des voitures, l’une derrière l’autre, vers la route du port, cette dernière menant droit vers la sortie Ouest de la ville, avant d’emprunter l’unique axe routier principal de la corniche inférieure reliant le chef-lieu de la wilaya à la corniche Ouest. Une grande cacophonie a été créée au premier jour de la réouverture graduelle des plages et des lieux de détente. Tous les chemins mènent vers la plage, et dans toutes les conditions et en toutes circonstances.

En fait, la plage n’a jamais été boudée par ces fervents amoureux de la bleue et cela malgré l’interdiction d’accès l’ayant frappée tout au long de cette saison, avant que les pouvoirs publics ne décident de réaménager le plan de confinement, en prenant de nouvelles mesures. Plusieurs dizaines de campeurs, de baigneurs et d’adeptes des sables ont transgressé les règles du confinement. Plusieurs autres sont allés jusqu’à même organiser une excursion au site à la fois sauvage et vierge de Madagh, situé à l’extrême Ouest de la wilaya d’Oran. Du fait de la réouverture des plages, les Oranais ont, encore une fois, démontré leur attachement à celles-ci. D’autres, ayant opté pour la politique de «wait and see», ont, pour leur part, apprécié la réouverture des cafés.