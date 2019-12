Des centaines de milliers d’éléments des forces de sécurité touts corps confondus ont été mobilisés selon une stratégie qui correspond aux donnes de la conjoncture actuelle visant a sécuriser l’élection présidentielle qui se déroule aujourd’hui. Le plan en question a été mis en service il y a quelques jours et devrait être appliqué durant et après le scrutin. Les forces de sécurité seront sur le terrain 24h/24h à travers le territoire national. Dans ce contexte, le général de corps d’armée, chef d’état-major et vice-ministre de la Défense nationale Ahmed Gaïd Salah, a souligné dans ses interventions à maintes reprises que toutes les mesures ont été prises dans ce sens. Dans son dernier discours au commandement de la Gendarmerie nationale, le vice-ministre de la Défense avait assuré : «Je tiens à souligner, encore une fois, que j’ai donné des instructions fermes à l’ensemble des composantes de l’Armée nationale populaire et des services de sécurité portant sur la nécessité de faire preuve des plus hauts degrés de vigilance et de disponibilité, et de veiller à garantir une sécurisation totale de ces élections afin de permettre aux citoyens à travers tout le pays, d’accomplir leurs droit et devoir électoral dans un climat de sérénité et de quiétude.»

Il a également averti et d’un ton ferme et déterminé qu’il sera fait «face, avec la force de la loi, à quiconque tenterait de cibler et perturber la sérénité de cette journée décisive dans le parcours de l’Algérie et troubler ce rendez-vous électoral important et décisif ». La sécurisation concerne avant tout le votant, mais aussi les bureaux de vote. Le chef d’état-major de l’ANP a également exhorté, particulièrement «le corps de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les unités de l’ANP et les différents corps de sécurité, à «prendre toutes les dispositions afin de sécuriser totalement les centres et bureaux de vote à travers toutes les régions du pays, ainsi que les bureaux itinérants dans les régions reculées, afin de garantir la réussite des prochaines présidentielles». Des mesures aussi ont été prises pour faire face à toute tentative de fraude ou dépassement confient des sources très bien informées. Ces derniers appellent d’ailleurs à dénoncer tout dépassement en usant des numéros verts de la police et la Gendarmerie nationale. De leur part, les autorités publiques ont soutenu que toutes les dispositions légales, organisationnelles et sécuritaires ont été prises pour garantir la réussite de la présidentielle du 12 décembre et permettre aux Algériens de s’acquitter de leur devoir en toute liberté et dans un climat de sécurité. Et à ce propos le vice-ministre de la Défense ne manquera aucune occasion pour avertir en ces termes : «Nous mettons en garde de nouveau, la bande et ses relais, voire toute personne tentée de porter atteinte à cette démarche constitutionnelle ou de l’entraver, pour enliser le pays dans des voies périlleuses, en perturbant les élections ou en tentant d’empêcher les citoyens d’exercer leur droit constitutionnel».

On peut constater sur le terrain la présence en force des services de sécurité, les patrouilles et les barrages fixes et mobiles. Ce sont les élections les plus sécurisées que connaît l’Algérie à l’ombre d’une crise et d’un refus d’une minorité de citoyens d’ailleurs bien identifiés qui ont usé de la violence physique et verbale contre les votants à l’étranger, alors qu’ils se prétendent démocrates.