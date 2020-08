Un arrêté de fermeture des stades de proximité à travers le territoire de la wilaya d'Annaba a été signé par le wali, Djamel Eddine Berrimi, en août courant. Au-delà de la mise sous scellés de ces espaces d'activité sportive, le premier responsable de la wilaya a ordonné carrément la soudure des entrées principales de tous les stades de proximité, implantés sur le territoire de la wilaya de Annaba. La décision est survenue après que le chef de l'exécutif a constaté, outre la négligence des présidents d'APC, leur faible maîtrise, conjuguée au manque de rigueur dans le maintien de ces espaces fermés, notamment dans ce contexte sanitaire délicat, situation à l'origine de la hausse des cas de contamination au Covid-19 à Annaba, car, convient-il de noter que, cette décision de fermeture a été prise dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, suite à l'évolution de la situation épidémiologique au niveau local et à l'enregistrement d'une hausse du nombre de cas des personnes contaminées par ce virus en conséquence du relâchement observé au sein de la population, ces dernières semaines. Suite à cette situation, basée sur des rapports sanitaires portant sur l'enregistrement d'une hausse considérable des cas de contamination, occasionnée par les regroupements familiaux et sportifs notamment, le wali a décidé la fermeture de l'ensemble des stades de proximité et l'interdiction d'organiser et d'exercer toute activité de masse, puisque, force est de constater que les parties de foot sont souvent organisées dans les quartiers de toutes les communes de Annaba, notamment à El Bouni, Sidi Amar, El Hadjar et au chef-lieu de la commune de Annaba. Ces regroupements et rassemblements sont de véritables foyers de propagation du virus. Situation retenue au passif de l'irresponsabilité de certains clubs et associations qui s'adonnent à l'organisation de matchs de foot.