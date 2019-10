Plusieurs dizaines de citoyens se sont, encore une fois, mobilisés et pris part à la procession à partir de la place du 1er-Novembre en scandant des slogans favorables au Hirak, revendiquant le changement tout en rejetant les mesures qu’ils qualifient de «poudre aux yeux tant que le véritable changement n’est pas concrétisé». C’est l’essentiel que l’on retient de la marche d’hier à travers laquelle les manifestants ont, en entamant leur déferlement à partir de la place du 1er Novembre, sillonné les artères principales de la ville pour réitérer leur attachement indéfectible aux revendications qui sont, pour eux, indiscutables. Dans le sillage de leur action, ils ont également ponctué leur marche par l’appel qu’ils ont lancé à l’égard des résidus du système, leur prévoyant une horrible destination : la prison d’El Harrach. «Vous passerez tous par El Harrach», ont-ils crié, tout en appelant les populations à «résister jusqu’à la chute finale du régime ». «Nous le refusons, ce régime, nous nous opposons à sa pérennisation», «la bande et les bandits nous refusons». Battant le pavé comme à chaque vendredi, les marcheurs n’ont rien lâché de leurs revendications que la rue a approuvé depuis le mois de février. C’est ainsi que ces marcheurs refusent de rentrer chez eux, tant que le changement tant revendiqué est pour eux «la voie salvatrice pouvant mener à l’instauration d’un état où les populations jouiront pleinement des libertés lambda». Ces manifestants ne versent ni dans l’amalgame ni dans la zizanie, en occupant la rue chaque vendredi et redoublent d’efforts pour rassembler le maximum de personnes et les rallier à leur cause. «La situation les interpelle, quant à nous unir pour notre bonne cause et la pousser vers l’avant et en finir une bonne fois pour toutes avec tous les symboles du système bouteflikien», dira un manifestant.