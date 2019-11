«Il ne revient pas dans ses dires en appelant les Algériens à faire preuve de fidélité aux moudjahidine. Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a, à partir d’Oran, plaidé la prise en compte de la notion du dévouement et de constance dans la position à prendre par les électeurs en se rendant en masse aux urnes le jour J, le 12 décembre. En présidant un Colloque national placé sous le thème «Novembre de la liberté et fidélité aux chouhada», Tayeb Zitouni a été direct, en appelant «à la réussite du prochain rendez-vous électoral par fidélité aux chouhada». La rencontre a été domiciliée dans le siège de l’Association nationale des grands invalides de la guerre de Libération nationale. En tenant de tels propos, le ministre n’a pas manqué d’arguments, en revenant sur l’enjeu que revêt cette élection, en déclarant : «Nous nous apprêtons à une étape importante et décisive dans l’histoire de l’Algérie.» «Nous devons être vigilants pour faire échec aux ennemis du pays», a-t-il souligné. Pour le ministre, la participation de tous les Algériens est plus qu’impérative. Il dira dans ce sens que «nous devons œuvrer à la réussite de la prochaine élection présidentielle et préserver l’Algérie, par fidélité au serment des chouhada». Sur ce chapitre bien précis, il n’a pas omis, au passage de rendre hommage à l’Armée nationale populaire en la saluant pour le rôle qu’elle a joué en garantissant la sécurité et la stabilité du pays. Le ministre, ayant fini le chapitre qu’il a consacré au vote du 12 décembre, est revenu sur l’histoire contemporaine de l’Algérie, très précisément à la guerre de Libération nationale. Sur ce chapitre bien nommé, il a, encore une fois, réitéré la nécessité d’immortaliser tous les événements ayant marqué la hargne des Algériens quant au recouvrement de leur souveraineté nationale, en passant à l’écriture. Ainsi, il a mis l’accent sur l’importance de l’écriture de l’histoire de la glorieuse guerre de Libération nationale et son enseignement. Il argumente ce fait en soutenant que «l’histoire est le béton armé de l’édification de l’Algérie». Le ministre n’a pas fait de telles déclarations par un simple hasard. En détaillant ses propos, il n’a pas omis de faire savoir que «toute opération avec la France concernant le dossier de la mémoire a été suspendue».

Aucune intention de régler ce dossier ne s’y prête», a-t-il expliqué, précisant que «si la France veut des relations normales avec l’Algérie, il faut régler les dossiers de la mémoire, des disparus et des essais nucléaires, restituer toutes les archives et récupérer les crânes des chefs de la résistance datant de 150 ans». C’est ainsi qu’il voit les choses, en ne laissant aucune marge de manœuvre à la politique de la France coloniale, en comparant ses méfaits à ceux perpétrés par l’armée hitlérienne. «Les crimes commis par la France coloniale en Algérie n’ont pas été perpétrés même par les nazis», a-t-il fini par lâcher, appelant à l’occasion pour «la repentance de la France».

Du haut du podium, le ministre a été explicite en réitérant la position officielle de la majeure partie des Algériens revendiquant l’abdication de la France à une revendication tant demandée par les Algériens. «Nous demandons de la France la reconnaissance, la repentance et l’indemnisation», a-t-il appelé. Là est l’essentiel des propos tenus par le ministre en scindant son speech en plusieurs volets, avant de revenir sur l’amélioration de la situation des moudjahidine et ayants droit. Tayeb Zitouni a annoncé que «certaines lois seront enrichies». Il a, en ce sens, indiqué qu’au niveau national,

25 centres de repos sont opérationnels et le ministère prévoit de réaliser un centre dans chaque wilaya. Ainsi, des centres seront réalisés prochainement à Oran, Tlemcen et Tizi Ouzou et les travaux du centre d’Aïn Témouchent ont été achevés et ceux de Béjaïa ont atteint un taux d’avancement de 95%. Le ministre a visité, dans la wilaya, des expositions au Musée du moudjahid, dont une dédiée à la mémoire avant de suivre un exposé sur les travaux de réalisation d’une exposition de la mémoire, dans la wilaya d’Oran, dont le taux d’avancement a atteint 70 %. Auparavant, le ministre s’est rendu au cimetière des chouhada de Sidi Bouameur situé dans la commune de Bousfer. Celui-ci a fait l’objet de travaux de réhabilitation, avec la reconversion d’un carré en un cimetière. Et ce n’est pas tout.

Le cinéma occupe une place importante dans l’immortalisation de la mémoire des hommes ayant marqué l’histoire révolutionnaire de l’Algérie, Tayeb Zitouni fera savoir que «les films sur Mohamed Bouguerra, Si El Haouès et Zighoud Youcef seront lancés en tournage, après l’achèvement des préparatifs les concernant».