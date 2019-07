«Pour que la marche du 5 juillet soit un tsunami humain.» Tel est le slogan principal brandi par les étudiants d’Oran en désertant le campus pour occuper la rue dés les premières heures de la journée d’hier et renouveler leur attachement au mouvement du 22 février revendiquant le départ du système.

La marche d’hier a servi, pour plusieurs étudiants, de tribune par le biais de laquelle ils jaugent d’abord le niveau de mobilisation, mais aussi celui des préparatifs pour la journée de vendredi dans le cadre de l’acte XIX d’un mouvement inscrit dans la durée jusqu’à la satisfaction de la volonté populaire et depuis sa sortie publique.

La marche de vendredi n’est pas comme toutes les marches. Elle coïncide avec la journée du recouvrement de la souveraineté nationale, le 5 juillet, d’où la volonté de plusieurs centaines d’étudiants d’en faire une marche exceptionnelle en l’inscrivant bien évidemment dans l’Histoire. Et ce n’est pas tout. Depuis le 22 février, les étudiants continuent à occuper la rue en marchant pacifiquement tous joyeux et offrant des fleurs et des sourires à leurs concitoyens policiers en toute innocence. Cette fois-ci, les marcheurs, par le biais des étudiants, ont annoncé la couleur en adoptant «le décret populaire radical» entériné par la rue. Celui-ci repose, certes, sur le renouvellement par la rue du départ de Bensalah. Cette fois-ci, la même rue et les mêmes marcheurs sont tous unanimes à dire que l’on se prépare en mardi pour frapper fort le vendredi. Annonçant donc une telle «revendication», les étudiants n’affichent pas un quelconque affaiblissement ni épuisement de leur mouvement en marchant hier pour dire « haut et fort » que le vendredi sera à la fois «tranchant», décisif et déterminant. Pour plus d’un étudiant-marcheur d’hier, l’avenir politique du pays sera décidé dés vendredi, «d’où notre mobilisation en force aujourd’hui malgré la forte chaleur et le fort taux d’humidité». «Nous sommes aux derniers 100 mètres avant d’atteindre l’objectif que nous recherchons», dira un étudiant expliquant que «notre déploiement d’aujourd’hui est d’abord un signe de notre bonne santé et celle de montre mouvement». Mais, a-t-il ajouté, nous sommes sortis aujourd’hui dans une sorte de vaste campagne de sensibilisation à travers laquelle «nous invitons la population à sortir en masse dans la journée de vendredi, le 5 juillet». «Quoique cette population n’est plus dans le besoin d’être sensibilisée vu sa présence infaillible dans les marches précédentes », a-t-il expliqué.

En tous les cas, les étudiants misent beaucoup plus sur la marche de vendredi tout en s’appuyant sur leur marche, propre à eux programmée chaque mardi de chaque semaine.

Les étudiants n’ont donc pas raté la journée d’hier en attendant de donner la suite en fonction des évolutions de la situation politique qui prévaut dans le pays.