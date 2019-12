Abdelkader Bengrina, candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, à choisi l’est du pays pour finir sa 2e semaine de campagne. En effet, c’est à Constantine et Batna que Bengrina a animé deux meetings hier. Pour la clôture de cette première quinzaine de course à la magistrature suprême du pays. Cela dit, cette deuxième semaine de campagne, semble être particulièrement complexe pour le candidat Bengrina, qui a dû annuler son premier meeting de la journée de vendredi, à Bordj Bou-Arréridj. Pour l’instant, le candidat n’a donné aucune explication sur les raisons qui l’ont conduit à annuler son meeting. A noter que depuis le début de la campagne présidentielle, Bengrina, qui se veut être un candidat « rassembleur », affirme que « la démocratie c’est aussi ouvrir le débat avec ceux dont on ne partage pas les idées ». D’ailleurs, il réitère cette position à El Eulma, dans la wilaya de Sétif. C’est lors de son meeting dans la salle omnisports Mohamed Sayeh Kechkouchi, en présence d’une centaine de ses partisans, que Bengrina se félicite de la grande mobilisation qu’a rencontrée son parti dans cette région du pays, et déclare « Je suis fier du nombre de signatures recueilli, en faveur de ma candidature. El Eulma est la première ville à m’avoir fait confiance et dans cette région, qui a tant donné à notre pays, je ne peux qu’être fier, que la ville, la région des martyrs du 8 Mai 1945, me fasse confiance », assure le candidat, qui poursuit : « L’Algérie réserve une place à tous ses enfants. Les Algériens sont libres quant à leur choix de voter ou pas. L’urne sera le dernier arbitre. La liberté signifie exprimer sa voix, mais sans toutefois s’en prendre à ceux qui n’adhèrent pas à cette démarche.»

S’exprimant sur la résolution du Parlement européen, sur la situation politique en Algérie, Bengrina affirme : «Pas de place à l’ingérence étrangère dans les affaires de l’Algérie » et profite de l’occasion pour saluer le communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE) qui a condamné ladite résolution en la qualifiant d’ingérence. «Il est important de dire, que la réaction du MAE, est digne de cette nouvelle Algérie que nous voulons construire, une Algérie où le peuple et son gouvernement ne font qu’un. Le communiqué du MAE reflète cela, par cette ferme condamnation de toute forme d’ingérence ; le MAE rejoint l’avis du Hirak , qui lui aussi condamne fortement cette initiative, et il est important de saluer le MAE, et le Hirak, qui ne se laisse pas manipuler par les alliés de la Issaba », atteste Bengrina.