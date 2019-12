Quel scénario hitchcockien nous offre cette dernière semaine de campagne électorale ! On est en train d’assister à un véritable retournement de situation avec le favori qui se noie et un outsider qui arrive de nulle part. Ainsi, dimanche dernier, des rumeurs laissaient entendre qu’une «mutinerie» se préparait au niveau des soutiens de Abdelmadjid Tebboune, après sa campagne électorale des plus mouvementées.

Le lendemain, la «bombe» explose puisque le président du comité national de soutien de ce candidat indépendant quitte le navire. Ce membre du FLN, qui occupait aussi le poste de directeur de campagne dans la wilaya de Tizi Ouzou, surprend tout son monde en annonçant qu’il rejoignait avec armes et bagages le «frère-ennemi», à savoir Azzedine Mihoubi. Au même moment, une information encore plus étonnante tombe. Ce n’est pas un membre du FLN qui va soutenir le candidat du RND, mais tout le vieux parti ! Son secrétaire général par intérim a annoncé que le FLN est sur le point d’apporter son soutien au candidat du Rassemblement national démocratique. «Il y a une grande possibilité pour qu’on apporte notre soutien à Azzedine Mihoubi», a déclaré Ali Seddiki. C’est un autre coup dur pour Tebboune qui se présentait comme candidat indépendant, mais qui comptait bien évidemment sur l’appui de ses frères de couleur, lui qui était membre du comité central du FLN. Certes, dans la situation actuelle, être soutenu par le FLN peut être considéré comme un cadeau empoisonné, néanmoins force est de constater que le gros de ce qui ira voter le 12 décembre prochain fait partie de la base de l’ex-parti unique.

D’ailleurs, l’on apprend qu’une grande partie de la foule qui devait assister au meeting de clôture du candidat Tebboune a été réorientée vers… Mihoubi. Ils seront présents, aujourd’hui, au mégameeting de la Coupole.

Donc si on y ajoute les militants de son parti on peut dire que l’homme de lettres est en train de prendre un envol inattendu, surtout qu’en plus du FLN et de son comité de soutien, il a «siphonné» les associations nationales et les membres de la société civile, qui gravitaient autour de l’ex-Premier ministre.

Une dizaine ont annoncé qu’ils quittaient le navire qui coule de l’ex-ministre de l’Habitat pour rejoindre celui de l’ex-ministre de la Culture. On trouve des associations d’enfants de chouhada, de moudjahidine, de commerçants, des transporteurs et même de la Fonction publique.

Ils ont justifié cette «dissidence» par le fait que «des individus opportunistes, sans scrupules et dénués de tout sens de patriotisme ont infiltré la campagne» de leur ex-favori. Ils assurent, à ce propos, avoir trouvé dans le programme de Mihoubi «le seul moyen de sortir le pays en douceur de la grave crise qu’il traverse».

Ces associations «girouettes» semblent donc avoir senti le vent tourner… Tout comme les chancelleries étrangères qui partent à la chasse à l’information chez le secrétaire général par intérim du RND. Ainsi, il a reçu hier, au siège de son parti, les ambassadeurs d’Allemagne, de Hollande et de Belgique.

Une visite pas du tout fortuite chez un candidat qui montre un nouveau visage ces derniers jours.

Après avoir «saigné» son ex-collègue au gouvernement, il a occupé le terrain, prenant tout le monde à contre-pied. Discret au début de la course vers le palais d’El Mouradia, il se montre très offensif avec deux à trois meetings par jour, des rencontres avec les habitants de certaines wilayas.

Il a même «osé» la carte du populisme en se rendant au marché de bétail de Aïn Oulmène (Sétif) quelques jours après avoir été honoré par les supporters de l’USMAnnaba. On est loin des premiers jours de campagne, où il se faisait tout petit. L’outsider est-il devenu le favori ? Il a, en tout cas, déjà, troublé le duel annoncé entre Tebboune et Benflis. S’est-il pour autant positionné pour être finaliste de l’élection présidentielle du 12-12 ? Wait and see…