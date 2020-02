Grand soulagement. Le sport algérien commence à flirter avec les normes de qualité. La natation lui vaut un tel exploit. C’est du moins ce que laisse entendre le directeur général du Comité d’organisation des jeux Méditerranéens 2021, Salim Iles. Dans le tas, il a affirmé que « le centre nautique, rattaché au complexe sportif, sera le premier en Afrique à être doté de bassins en inox ». Le projet est en cours de réalisation à Oran. La rue algérienne ou encore chez les responsables en charge de préparer cette 19e rencontre sportive d’envergure méditerranéenne, le vocable « impossible » est définitivement « rayé » de leur « dictionnaire ». Le défi est lancé tout en lançant tout ce qui va avec, aller de l’avant malgré tous les aléas, le retard accusé dans la mise en place dans certaines structures sportives. Iles fera sienne une telle bravade en forçant la situation, le plus important est d’être à l’« heure du rendez-vous à la minute près, et dissoudre les lacunes en les renvoyant dans le passé lointain sans laisser de traces ». Cet athlète, rompu dans les challenges internationaux, fera part de ces préparations qui avancent en annonçant l’acquisition de ces équipements devant être exhibés à l’occasion des JM-2021 devant se tenir l’année prochaine dans la deuxième capitale du pays, « El Bahia ». En phrases à la fois détaillées, détaillantes et explicites, il dira : « Nous allons bientôt recevoir trois bassins en inox, deux d’une longueur de 50 mètres et un troisième de 25 mètres. Ces bassins permettront à l’Algérie d’être le premier pays africain à disposer de piscines de cette qualité. » Pour étayer ses propos, il a annoncé la signature, il y a quelques jours, d’un contrat entre l’entreprise chinoise MCC chargée de la construction du complexe sportif et l’entreprise italienne Mytha Pools, spécialisée dans la commercialisation des bassins en inox, pour doter de cette matière les trois piscines du complexe en question. Ces acquisitions ne sont pas un simple point de vue de par leur haute qualité. Salim Iles revient sur ce sujet en affirmant : « Ce genre de piscines est conseillé par la Fédération internationale de natation. » Sur sa lancée, il a expliqué en soulignant que « ces équipements sont automatiquement homologués par cette instance, ce qui nous permet de gagner du temps en prévision des Jeux méditerranéens. » L’Algérie sportive bat ainsi le record en agissant de telle sorte en équipant les piscines en question par des bassins en Inox. Le but recherché est, selon les responsables en charge de préparer ladite rencontre est de gagner une année d’avance. Grosso-modo, le comité d’organisation de cette édition avance à un rythme et une cadence soutenus pour rattraper les retards qui, pour la plupart ont été résorbés. Iles n’a pas caché sa satisfaction en affirmant que « la commission de suivi et de coordination conduite par le Français Bernard Amslem, en visite jeudi, est repartie avec une bonne impression sur l’état d’avancement de ces préparatifs, y compris les infrastructures qui accueilleront les jeux et les athlètes devant y participer ». Le taux de réalisation du stade est à 85%. Son terrain sera gazonné d’ici une dizaine de jours. Le village méditerranéen est pratiquement achevé. Les travaux d’aménagement extérieur avancent et la livraison totale est prévue pour le deuxième trimestre 2020. Cette infrastructure a été réalisée sur une superficie de 40 hectares et comprend un hôtel trois étoiles doté de toutes les commodités. Le village sera doté de terrains d’entraînement, d’un espace de sport en plein air, de terrains de tennis, de salles de handball, volley-ball et de basket-ball ainsi que d’espaces de détente. « Tous nos efforts sont conduits sur le côté organisationnel et les ressources humaines, vu leur importance et la nécessité de réussir cet évènement devant rehausser l’image de la ville d’Oran et l’Algérie toute entière », dira Iles.