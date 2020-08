La direction de l'éducation a annoncé, hier, la mise sur pied d'un protocole sanitaire en vue des examens du BEM et du bac attendus respectivement du lundi 7 au mercredi 9 septembre et du dimanche 13 au jeudi 17 septembre. Des mesures strictes sont annoncées, afin que les conditions soient réunies pour des examens sans aucun risque de contamination au Covid-19. Aussi, les premières démarches visant la sécurité du personnel d'encadrement et les candidats, commencent à l'entrée des établissements, qui seront organisées pour réserver un passage spécial aux encadreurs et un autre pour les candidats. Avant d'entrer en classe, le candidat doit au préalable passer par un détecteur de métaux et laisser ses affaires, les appareils téléphoniques et les clés et autres objets dans un sachet spécialement conçu pour cela. Aux différentes entrées des classes d'examen et des bureaux des encadreurs, la DE a décidé de mettre des tapis désinfectants. Mêmes démarches au niveau des restaurants et des réfectoires avec des ustensiles qui n'auront qu'une utilisation unique et des repas qui seront servis dans des barquettes jetables. Les tables seront espacées avec des chaises en moins afin de respecter la distanciation sociale exigée par le protocole sanitaire. Tous les ustensiles utilisés doivent être jetés dans les poubelles spécialement mises à disposition, à la sortie des réfectoires.

À l'entrée des établissements comme à la sortie, les candidats n'auront qu'un passage unique avec au bout un détecteur de température obligatoire, pour les élèves comme pour les encadreurs des examens. Ces mesures seront strictes, sous les yeux et la vigilance des responsables des établissements, des services de sécurité et des services sanitaires qui seront sans nul doute plus renforcés que les années précédentes. À rappeler, par ailleurs, qu'avant l'annonce de ces décisions, une réunion a regroupé le wali, Mahmoud Djamaâ, le directeur de l'éducation Lalaoui ainsi que les différents acteurs concernés par les examens comme les services de sécurité. Cette année, le nombre de candidats à l'examen du brevet de d'nseignement moyen (BEM) est de 14945 élèves postulants répartis sur 53 centres d'examen. Quelque 3507 encadreurs seront mobilisés pour la circonstance. En ce qui concerne le baccalauréat, les candidats seront au nombre de 15793, qui passeront l'examen dans 65 centres encadrés par 5000 éléments.

Enfin, il est à noter que pour faciliter aux candidats le respect du protocole sanitaire, la direction de l'éducation et les services de la wilaya ont annoncé que les bavettes et le gel hydro-alcoolique seront gratuits dans les établissements. Ils seront mis à la disposition des élèves et des encadreurs en divers endroits des établissements, comme les entrées et les couloirs.

Enfin, notons que les communiqués de la wilaya et de la direction de l'éducation n'évoquent pas une autre préoccupation des élèves et de leurs parents, qui est incontestablement le transport. Si pour certains élèves, l'école est tout près, d'autres pourraient souffrir avec le risque d'arriver ou éventuellement recourir au transport privé comme les années précédentes. Jusqu'à hier, on ne sait pas si le transport scolaire sera mobilisé pour tous les élèves.