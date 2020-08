Le plan adopté par le rectorat de l'université Badji Mokhtar de Annaba, revêt cette année un caractère particulier, en raison de la pandémie du Covid-19. C'est ce qu'a annoncé, Mohamed Manaâ, recteur de l'université de Annaba. Lors d'un point de presse organisé jeudi dernier à l'université de Sidi Amar, le responsable a indiqué que des rencontres consultatives regroupant tous les acteurs relevant de l'université de Annaba, ont été organisées, afin de prendre les mesures nécessaires et veiller à leur application, en prévision de l'achèvement de l'année universitaire 2019-2020 et l'amorce de celle de 2020-2021, qui aura lieu en novembre prochain. À cet effet, il a été procédé à la mise en place d'une cellule de veille pour assurer l'application des mesures de prévention contre le coronavirus, décidées par le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique. Le processus implique tous les recteurs et chefs de départements des différentes facultés, les responsables des directions des oeuvres universitaires (DOU) et le personnel administratif, ainsi que les services de sécurité, entre autres.

Des actions de nettoyage et de désinfection sont en cours et se poursuivront à travers l'ensemble des infrastructures, s'étendant sur quatre pôles universitaire relevant de l'université Badji Mokhtar de Annaba. Celle-ci, selon l'interlocuteur, compte 44 000 étudiants, toutes filières confondues. Le responsable a fait savoir que «la reprise, prévue à partir du 23 du mois, se fera par catégories de cursus et paliers universitaires et s'étalera sur une quinzaine de jours, pour chaque catégorie», a-t-il expliqué. Sur l'application interne des instructions de la tutelle, le recteur de l'université de Annaba a dit que «le ministère a donné toutes habilitations organisationnelles aux pôles universitaires, pour l'organisation du calendrier des affaires internes, selon le nombre d'étudiants». Dans ce sens, pour assurer une reprise universitaire sécurisée, le rectorat de l'université d'Annaba a pris en compte les spécificités de l'université Badji Mokhtar.

Un plan d'action basé sur un protocole pédagogique et un protocole sanitaire spécial infrastructures pédagogiques et cités universitaires. L'adoption de cette stratégie est issue de l'expérience de l'organisation des soutenances de thèses de mastère, en juin dernier «Cela nous a permis d'avoir un aperçu sur le mode opératoire à adopter avec les étudiants», a dit Manaâ. Dans le détail, il dévoile les démarches à suivre pour éviter les rassemblements des étudiants, à tous les niveaux.

De la réduction du volume horaire des cours, en passant par la superficie occupée par les étudiants dans les salles, l'opération de désinfection se présente comme un travail systématique. «Les cours seront réduits à 8/j pour une durée d'une heure par module, entrecoupés d'une pause de 15mn pour la désinfections des lieux» a-t-il expliqué. Pour la répartition des étudiants, il a été décidé d'adopter des cours de TD, avec une distanciation sociale de 3m entre 16 étudiants, dans un espace de 500 m2, ce qui est largement suffisant pour éviter toute contamination du Covid-19, selon le même responsable. Sur l'accompagnement et la révision des cours, le recteur de l'université de Annaba a fait savoir qu'ils ont été publiés sur la Toile numérique, avec la mise en exploitation «Umba Mobile», une application sur androïde, qui sera disponible et téléchargeable depuis «Google Bladi» à partir du 23 août courant.Une application pouvant permettre aux étudiants, depuis leurs smartphones, de consulter les heures de cours, d'examens et faire part de leurs préoccupations, entre autres. Devant éviter le déplacement des étudiants en masse à l'université pour une raison quelconque, cette batterie de mesures et bien d'autres, s'inscrivent dans le cadre des orientations du ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, destinées à la protection et à la prévention de la pandémie du Covid-19. Situation sanitaire à laquelle l'université de Annaba déploie les moyens humains et matériels pour éviter toute contamination et propagation. Pour cela, le rectorat de l'université de Annaba compte sur l'adhésion des étudiants et le concours d'une volonté consciente, à la hauteur du contexte sanitaire, caractérisant la reprise à l'université de Annaba.