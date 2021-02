Constantine est prête à recevoir les premières doses du vaccin contre le virus Covid-19. Comme prévu, ce sont les personnes âgées souffrant de maladies chroniques, le staff médical et les services de sécurité qui seront les premiers à bénéficier de ce vaccin russe, à savoir le sputnik 5. Comme on le sait, la ville a été l'une des plus touchées par l'épidémie après Blida, Alger et Oran. Dans l'objectif de réussir justement l'opération de vaccination «une formation visant la maîtrise des aspects et des techniques de vaccination anti-Covid-19, a été lancée, avant l'arrivée du premier quota en faveur du personnel de la santé de la wilaya de Constantine. En effet, plus d'une centaine d'encadreurs du corps médical et paramédical ont été concernés par ce programme qui doit contribuer à la réussite de l'opération de vaccination prévue dans quelques heures, selon les instructions et les modalités tracées par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière impliquant des médecins généralistes et spécialistes ainsi que des infirmiers. L'objectif tracé par la tutelle vise, comme dans tout pays qui se respecte, à assurer la réussite de cette opération de vaccination, la prévention et la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Cette formation a été chapeautée par trois professeurs spécialisés en épidémiologie, ayant bénéficié de cours théoriques liés à ce domaine à travers l'organisation d'une visioconférence, présidée par des cadres du ministère de tutelle. Il a été pris en considération également, le côté moral pour la réussite du programme de vaccination, du début jusqu'à la fin, lequel est renforcé par une équipe de psychologues qui a été intégrée dans des équipes pluridisciplinaires mobilisées à travers les établissements de santé de diverses communes de la wilaya, pour garantir le succès de l'opération de vaccination. Comme rapporté dans l'une de nos éditions une campagne de sensibilisation a été lancée également à l'égard de la population, avant même l'arrivée du vaccin, notamment celle concernée par la vaccination et qui demeure encore réticente quant à d'éventuels effets secondaires. Dans cette perspective, la DSP est à l'origine de plusieurs actions de sensibilisation visant à informer les personnes à risque sur la gravité de cette pandémie et sur l'importance de la vaccination, considérée comme un moyen essentiel pour prévenir les risques de complications. En d'autres termes, il n'y a aucune raison pour que l'opération soit un échec,dans la mesure où le moindre détail a été pris en considération. Même les personnes concernées en premier sont prêtes à la vaccination.