En tournée dans le sud du pays, Abdelmadjid Tebboune donne ses priorités ! Ainsi, le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain promet de doter le pays d’une nouvelle Constitution. «Elle se fera sur la base des revendications du Hirak», a-t-il assuré, hier, lors d’un meeting organisé dans la wilaya de Béchar. «Nous allons y introduire les revendications du Mouvement populaire pour ne pas refaire les erreurs du passé», a-t-il rétorqué en qualifiant le Hirak de «Mubarek» (bénit, Ndlr). Le candidat Tebboune estime que la Constitution actuelle a favorisé «un pouvoir unique, centralisé dans les mains du président et d’une caste au pouvoir qui a provoqué l’exclusion d’une grande partie des Algériens». Cette situation a, selon ses dires, favorisé la corruption et l’enrichissement illicite des oligarques. Celui qui se présente comme la victime de son opération mains propres au temps où il était Premier ministre ( 2017), s’engage à poursuivre la lutte contre la corruption déclenchée après le 22 février. «La période que l’on vient de passer, a laissé derrière elle de grosses blessures. L’exclusion était le mot d’ordre. Les pauvres sont devenus encore plus pauvres, et les riches se sont enrichis plus avec l’argent qu’ils ont volé au peuple», a-t-il rappelé. «Nous allons donc continuer à lutter contre ce fléau. L’assainissement n’est pas fini…», a rétorqué l’ancien ministre de l’Habitat. La nouvelle Constitution et la chasse aux corrompus seront, selon lui, la base de l’Algérie de nos rêves. «Néanmoins, cela ne pourra se concrétiser sans l’élection d’un président», a-t-il assuré. «Le 12 décembre prochain n’est pas un plébiscite pour un candidat, mais il s’agit de l’avenir du pays», garantit -il. «Peu importe qui de nous cinq aura choisi le peuple. L’important est d’avoir un président à la tête de l’État qui mènera le pays à bon port», ajoute-t-il en assurant que c’était le seul moyen pour qu’il y ait un vrai changement. «Les Algériens veulent le changement, il n’y a qu’un chef de l’État élu qui peut le faire. C’est lui qui aura légalement le droit de changer la Constitution, c’est lui qui pourra lutter efficacement contre la corruption», a-t-il poursuivi. Abdelmadjid Tebboune en profite pour se prononcer contre une période de transition tout en mettant en garde les Algériens sur les dangers d’une telle situation. «Nous l’avons déjà vécue de 1992 à 2000 et on en a trop souffert. Il y a des personnes qui ne veulent pas de cette joute électorale, mais ils ne sont pas conscients du danger qui nous guette», avertit-il. «Ne dites pas que ce qui est arrivé dans les autres pays ne peut pas arriver chez nous. La transition est la porte ouverte à tous les dérapages. On ne peut pas les anticiper», pense-t-il en invoquant «la main étrangère». «Il y a des pays hostiles qui n’attendent que cela pour nous détruire», conclu t-il avec un hommage appuyé a l’ANP qui est «en train de garantir la stabilité du pays en se dressant contre nos ennemis».