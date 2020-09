La rentrée scolaire est au centre de tous les débats. Elle a même été inscrite à l'ordre du jour du dernier Conseil des ministres que préside le premier magistrat du pays. C'est dire que la question est au centre d'intérêt des hautes instances de notre pays. Mais est-il suffisant de l'inscrire comme préoccupation majeure de l'heure sans prendre le taureau par les cornes et décider de trancher la question le plus rapidement possible, nonobstant la difficulté qui l'entoure? Prévue initialement pour le 4 octobre 2020, cette date a été ajournée pour donner toute la latitude à la commission sanitaire chargée du suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 pour se prononcer sur la question relative à la nouvelle rentrée scolaire. Si c'est une décision des autorités sanitaires, on ne peut que la respecter, même le besoin s'exprime clairement pour la reprise de l'école. En temps de guerre aussi, l'école n'a pas cessé de fonctionner selon les moyens de chaque époque. Est-il concevable qu'aujourd'hui avec le développement technologique avancé de voir nos écoles fermées et la scolarité de nos enfants stoppée net? Les examens de fin d'année scolaire (5ème, BEM et bac) qui étaient au centre des débats, comme c'est le cas aujourd'hui pour cette rentrée scolaire, se sont finalement déroulés sans aucun incident lié à cette pandémie. Le secret de la réussite de la tenue de ses examens, qu'on pouvait, pourtant, facilement organiser au mois de juin, réside dans la mobilisation sans précédent des acteurs de l'éducation et de toute la société. Quand l'école est au centre des préoccupations de la société, les résultats ne peuvent être que probants. Il est vrai que les données ne sont pas les mêmes, mais ne dit-on pas que «celui qui ne risque rien, n'a rien»?Ce n'est pas une question de risque à prendre, bien évidemment, mais il s'agit surtout du courage d'agir. Plus on tarde, plus le décrochage scolaire guette davantage nos enfants. Les élèves sont pénalisés, leurs parents désemparés et les autorités concernées semblent perdues et coincées dans de faux débats improductifs et stériles. L'école algérienne est victime de ses acteurs. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, solution et décision exceptionnelles.

Désormais cette question relative à la nouvelle rentrée scolaire 2020-2021 est devenue un véritable «casse-tête chinois». Elle aura lieu? Quand? Et surtout comment? Ces questions qui devaient être traitées par des spécialistes, des pédagogues et autres inspecteurs de l'éducation, sont désormais réduites à de simples entretiens et autres consultations des partenaires sociaux qui sont parfois en déphasage de la réalité scolaire ou bien pas du tout habilités à donner leur point de vue. Mais étant donné que la concertation est de mise dans pareille situation, pour avoir l'avis de tous les partenaires sociaux faisons avec et tirons des conclusions le plus rapidement possible puisque la situation urge.

En outre, l'objectif de cette rentrée scolaire 2020-2021 est d'accueillir tous les élèves dans un cadre serein, propice aux apprentissages et à la reprise de la vie scolaire. Pour ce faire, il s'agit de déployer tous les moyens nécessaires pour permettre la remise à niveau des élèves ayant le plus souffert de la période de confinement. En ce début d'année scolaire, les priorités sont d'évaluer les élèves afin de mieux les accompagner et de consolider leurs apprentissages. Quant à la surcharge des classes, cette question peut-être discutée au niveau de chaque établissement scolaire pour scinder les classes en deux groupes et arrêter un emploi du temps adéquat.

Les grands principes, que les pays qui nous ont précédé dans la programmation de la rentrée scolaire en dépit de leur situation sanitaire liée à la pandémie demeure très préoccupante, se résument ainsi: respect des gestes barrières, port du masque pour les adultes et pour les collégiens et les lycéens, hygiène des mains, nettoyage et aération des locaux. En somme, toute la société, étant donné que l'école est une affaire de société d'abord, doit jouer son rôle, notamment les parents d'élèves qui doivent s'engager à ne pas envoyer leurs enfants à l'école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d'apparition de symptômes évoquant le Covid-19 chez l'élève ou dans sa famille. Les personnels doivent aussi s'appliquer les mêmes règles. Désormais, la rentrée scolaire est possible, elle peut même intervenir dans les plus brefs délais.