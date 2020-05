La commune de Sidi Amar, dans la wilaya de Annaba, a été le théâtre de violents affrontements, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, entre les forces de l'ordre et plus d'une cinquantaine de jeunes, lors de l'arrestation d'un repris de justice. Une descente policiere effectuée peu avant le ftour avait dégénéré. Les violents affrontements ont causé le décès d'un homme mortellement touché au cou d'une balle en caoutchouc tirée par les policiers. Il s'agit du père du mis en cause dans cette affaire. Il a été touché par un projectile à la poitrine et a succombé à ses blessures lors de son transfert à l'hôpital.

Une enquête préliminaire a été aussitôt ouverte par le procureur de la République près le tribunal d'El Hadjar, pour déterminer les responsabilités après le décès de la personne.

«Le procureur de la République près le tribunal d'El Hadjar de la wilaya de Annaba, Mohamed Anour Trabelsi, a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire pour déterminer les responsabilités après le décès d'une personne, atteinte par un projectile à la poitrine» a indiqué jeudi dernier un communiqué du tribunal. Le procureur a également «ordonné une autopsie», selon le même document qui a précisé qu' «après l'intervention des éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de la sûreté (Bmpj) de la daïra de Sidi Ammar (juridiction du tribunal d'El Hadjar) pour arrêter le dénommé A.R., soupçonné d'être impliqué dans une affaire de trafic de drogue, des membres de sa famille et des habitants du quartier ont attaqué les policiers».

Tout a commencé dans l'après-midi de mercredi dernier, après que des policiers ont tenté de procéder à une perquisition au niveau du domicile d'un présumé narcotrafiquant.

Mais des «complices» de ce dernier ont eu recours à la violence.

La Dgsn souligne dans ce sens que «lors de l'arrestation du présumé, alors qu'il était dans son véhicule près de son domicile, des membres de la famille du suspect et des habitants de son quartier dont le nombre oscille entre 50 et 60 individus, ont attaqué les policiers avec des pierres, des armes blanches et une arbalète de chasse sous-marine. Chose qui a poussé les forces de l'ordre à réagir et à user de balles en caoutchouc pour disperser la foule.

Dans leur riposte, face aux actes de violence et d'agression,

«les éléments de la police ont dû, pour se défendre, tirer quelques balles en caoutchouc, blessant l'un des agresseurs qui a été évacué à l'EHU Ibn Rochd où il a rendu l'âme», ajoute le même document.

Le communiqué de la Dgsn a fait savoir également que les éléments de la police de la wilaya de Annaba ont réussi à arrêter le repris de justice.

Il s'agit d'«un jeune âgé de 28 ans, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de drogue», a précisé la même source.

Notons toutefois que sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant la reprise dans la même soirée des affrontements entre les bandits et les forces de l'ordre a fait le tour de la Toile. Comme le montre cette dernière, des jeunes du quartier Mokhtari Abdelmadjid où réside le présumé trafiquant de drogue s'en sont pris une nouvelle fois aux locaux du commissariat de la brigade mobile de la police judiciaire au moyen de pierres et de produits pyrotechniques (feux d'artifice).