Le représentant de l'Autorité nationale indépendante des élections au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, Youcef Gabi, a indiqué, hier, qu'après la clôture des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales, il a été constaté la baisse du nombre d'électeurs à travers la wilaya, qui est de 703 797 recensés contre 709 602 lors de la dernière élection.

La wilaya, ajoute-t-il, dispose de 697 centres de vote pour 1 714 bureaux de vote, notant que la baisse du nombre d'électeurs n'a pas d'incidence sur la carte électorale de la wilaya de Tizi Ouzou.

Le représentant de l'Anie s'est également félicité des très bonnes conditions dans lesquelles se déroule le travail mettant en exergue le rôle prépondérant de l'utilisation pour la première fois des nouvelles technologies, comme l'enregistrement à distance, via Internet, des nouveaux électeurs. L'opération de délivrance de la procuration pour le vote, a commencé avant-hier a, par ailleurs, indiqué Youcef Gabi et s'étalera jusqu'au 28 octobre, c'est-à-dire quatre jours avant le référendum.

Toujours au volet des procurations, le représentant de l'Anie a fait savoir qu'une personne ne peut délivrer une procuration que pour une seule personne qui devra présenter, le jour du scrutin son document. Les conditions sont très strictes pour la délivrance de ces procurations, a-t-il ajouté, car pour délivrer une procuration, le secrétaire de la commission va se déplacer afin de constater de visu que la personne est réellement incapable d'aller voter.

Abordant par ailleurs le volet de la campagne, qui débutera le 7 octobre, Youcef Gabi, a précisé dans une circulaire envoyée à ses antennes locales, les personnes et les organisations concernées par la campagne électorale relevent les conditions exceptionnelles dans lesquelles se déroulera celle-ci avec les mesures sanitaires qui s'imposent pour parer à toute contamination au virus du Covid-19. Le protocole sanitaire devra être appliqué en tous lieux et salles réservées pour la campagne, a-t-il indiqué.

Youcef Gabi a enfin fait savoir que la wilaya dispose d'un personnel d'encadrement des élections évalué à quelque 15 500 cadres. Il affirmera également que toutes les mesures sont prises pour le bon déroulement des opérations, révélant même des formations au bénéfice de l'encadrement, essentiellement les 67 délégués communaux de l'Anie au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou afin de leur permettre l'utilisation du matériel informatique et les nouvelles technologies.