Les villages de la wilaya de Tizi Ouzou, à l'instar de ceux de toute la région, ont vécu un week-end très animé et très marqué par la tradition. Des volontariats dédiés aux travaux divers dans les villages, des «timechret» à l'occasion de la venue de la période des labours appelés en Kabylie, Iwejjiben. Cette date annonce l'ouverture de la période des plantations de divers produits agricoles, à l'instar des céréales, des fèves, des pommes de terre, des navets et beaucoup d'autres produits qui seront prêts à la consommation, vers les mois de janvier et février. Toutefois, si la date est connue comme étant un signal pour rejoindre les champs, il n'en demeure pas moins que des rituels sont pratiqués au préalable, avant l'entame des travaux des champs. Dans les villages de Kabylie, on a célébré «timechret», rituel indispensable avant d'aller au travail. La tradition consiste en l'achat d'un boeuf ou plusieurs, par les cotisations et les dons, pour les égorger le week-end, sur la place du village. Par la suite, la viande est répartie en parties égales entre les familles. Aussi, les journées de jeudi et vendredi dernier ont été consacrées à ce rituel, dans de très nombreux villages.

Cette pratique est également et traditionnellement accompagnée d'une autre. le partage de plats de couscous sur la place du village. En Kabylie, on appelle cela «Nwal».

À la fin de «timechret», les villageois rentrent chez-eux avec leurs parts de viande, mais ils reviennent à la place du village, avec des plats de couscous aux pois chiches. Ensuite, les personnes présentes s'assoient en formant des cercles avant d'être servies. Dans cette tradition, il est préférable de ne pas manger dans son plat, mais dans un autre. Les vieux disent que c'est pour le partage qu'on doit manger dans un plat qui appartient à une autre personne. C'est un signe de paix.

Le lendemain, les gens peuvent vaquer aux travaux champêtres. On appelle cela «Lahlal». Un signal qui signifie que la période des plantations est ouverte.

En fait, cette pratique, encore vivace dans nos village, a été héritée des anciennes générations qui vivaient de l'agriculture. L'harmonie avec le calendrier agraire était parfaite. De nos jours, ces rituels sont encore pratiqués, mais avec une harmonie de moins en moins évidente avec ce calendrier pourtant d'une précision inouïe.

La vie moderne a absorbé les gens qui quittent leurs villages les uns après les autres laissant derrière eux ce patrimoine inestimable. De leur côté, les services agricoles ne se réfèrent pas à ce calendrier qui a fait vivre les anciens et qui a fait de l'Afrique du Nord un grenier à blé de l'Europe durant plusieurs siècles. Certains agriculteurs appellent d'ailleurs les autorités à s'adapter à ce calendrier qui est d'une grande précision. Récemment, un artiste a élaboré un calendrier agraire avec toutes les dates, mais son document n'a reçu aucun écho.