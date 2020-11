Les électeurs et les électrices de Béjaïa étaient presque absents, hier, à l'occasion du scrutin portant sur la nouvelle Constitution. Sur les 566 282 inscrits, seuls 1610 ont jugé utile de se rendre aux centres de vote pour glisser leurs bulletins dans l'urne. Le reste de la population a préféré s'offrir une grasse matinée ou alors une sortie familiale, en cette journée pratiquement printanière. Exception faite d'une légère tension provoquée par des jeunes, à hauteur du carrefour Nacéria, la journée s'est caractérisée par une sérénité qu'on ne connaissait pas lors de ce genre d'événements, ces dernières années Béjaïa a-t-elle rejeté la Constitution? La réponse est non. Béjaïa a plutôt boudé l'urne, sommes-nous tentés de dire. Quant à savoir s'il y a eu empêchement, il n'en fut rien. Un calme a régné durant toute la journée du vote, même si, la veille, des urnes ont été saccagées dans quelques centres urbains.

La population de Béjaïa n'a pas répondu à l'appel du vote pour la nouvelle constitution. Les citoyens se sont désolidarisés de manière pacifique et loin du scénario de la précédente élection présidentielle du

12 décembre 2019. Hier, c'était pratiquement une journée normale, une journée de boycott en somme. Les cafés étaient tous ouverts. Certains magasins d'alimentation l'étaient aussi. L'activité était tout à fait ordinaire même si les administrations étaient fermées le 1er Novembre, jour férié. Le transport s'est fait, cependant, rare. Dans différentes localités, l'heure était à la célébration de la date marquant le début de la guerre de libération, en 1954. Des activités tous azimuts ont été signalées partout, dans les quatre coins de la wilaya, comme à Akfadou, Ouzellaguen, Melbou pour ne citer que ces localités. L'événement du jour semblait déjà être ignoré. Au café de Nacéria, l'un des encadreurs du centre de vote nous apprenait déjà la fin de l'opération de vote, qui n'avait, en fait, même pas commencé. Il était presque 9 h du matin. Il est resté cependant discret sur les raisons de la fermeture du centre, que nous visitions dans les minutes qui suivirent pour ne constater aucune anomalie, qui pourrait expliquer cette fermeture précoce.

Une virée à la ville nous fait établir un constat similaire. Tous les bureaux de vote ont vite cessé leurs activités. Exception faite de trois bureaux de vote, dont l'un où le wali et les autorités ont voté, le second, celui où votaient les éléments de l'ANP, avait fait le plein. Un troisième au lycée El Houria, la haute ville où sur les 1 200 inscrits, seul une douzaine s'est présentée. À Boukhlifa, une commune limitrophe du chef-lieu, un bureau a été ouvert pour permettre aux militaires d'accomplir leur devoir électoral. Il fermera dès la fin de l'opération de vote de ce corps constitué, soit vers 10 h du matin. Alors qu'on s'attendait à une ouverture des bureaux de vote ne serait-ceque tardivement, le responsable du bureau de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), annonce la fin de l'opération de vote référendaire sur la Constitution à 11h45.

Les trois centres ouverts à Béjaïa-ville ont été fermés, près de deux heures après la fermeture de l'unique centre ouvert au niveau de la commune de Boukhlifa. Le taux de participation enregistré à 11h était de 0,28%. C'est le décompte définitif. Reste le dépouillement, qui ne devrait être terminé qu'en fin de soirée.