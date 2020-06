Dans une ambiance empreinte tant de tristesse que de fierté, un hommage à titre posthume a été rendu par le Premier ministre Abdelaziz Djerad à trois membres du corps médical, en l'occurrence professeur. Si Ahmed El Mehdi, le docteur Boudissa Wafa et Talhi Djamel ambulancier, victimes du Covid-19, ainsi qu'à feu Aïcha Barki, présidente de l'Association Ikra. C'est au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune que le Premier ministre a ainsi remis des médailles de l'ordre du mérite au rang de «Achir» à titre posthume. Présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, la cérémonie de remise des médailles s'est déroulée au Palais du peuple, en présence des conseillers à la présidence de la République, Abdelhafidh Allahoum et Aïssa Belakhdar, des membres du gouvernement, des familles des défunts et de représentants de la société civile. Emus et toujours affectés, des membres des familles des défunts ont eu du mal à exprimer leurs impressions et leurs témoignages. C'est le cas de Mohamed-Laïd Boudissa, père de la défunte Wafa Boudissa, qui exerçait en tant que médecin à l'hôpital de Ras El Oued (Bordj Bou Arréridj). «Hier, ma petite-fille de 2 ans a pris mon téléphone portable pour appeler sa maman et lui dire qu'elle lui manquait», a-t-il témoigné avant de se retirer pour éclater en sanglots. Même émotion chez la veuve et la fille de l'ambulancier de l'hôpital Frantz-Fanon de Boufarik (Blida), Djamel Talhi. Faisant preuve de courage, sa fille Yasmine, 25 ans, a évoqué son père avec «fierté». «Il était un père exemplaire pour moi, car il s'est toujours montré altruiste. La veuve du défunt, Lila Talhi, a considéré que son mari est mort «en martyr et au service de l'Algérie», relevant que «c'est un hommage réconfortant certes, mais j'ai du mal à convaincre mes enfants que leur père est parti pour ne plus revenir», a-t-elle encore témoigné, les larmes aux yeux. Nadir et Younès, deux fils du défunt professeur Si Ahmed El Mahdi, chef de service de chirurgie générale à l'hôpital de Boufarik, se sont dits également «fiers» de leur père qui est «mort au service de l'Algérie». «Je garde le souvenir d'un père patriote qui a servi l'Algérie et la santé pendant 45 ans. Il savait qu'il était atteint du coronavirus, mais malgré cela il avait continué à exercer son métier», raconte Nadir. Il me disait constamment qu'il ne pouvait pas abandonner ses malades qui ont besoin de sa présence.