Ce n’est pas un simple fait divers. Inédit est ce larcin perpétré par quatre individus dont trois sont employés d’Algérie poste, tous arrêtés et seront présentés devant le parquet dès que les formalités policières seront parachevées. Dans cette affaire, les trois employés d’Algérie poste fournissaient l’accusé principal en lui délivrant de faux chèques postaux au nom d’une autre personne et ce pour lui permettre de retirer de grosses sommes. Ce dernier, l’accusé principal, ne trouvait rien de mieux à faire pour faire chanter la victime que de lui présenter ces «vrais» faux documents (chèques, Ndlr) en tant que chèques sans solde. Les policiers ayant lancé une enquête en ce sens, ont stoppé, à temps, la gabegie fomentée de toutes pièces par un individu, avec la complicité de trois employés de la poste, se vengeant de la victime qui s’est rétractée dans une transaction conclue, auparavant, par les deux parties, l’accusé et la victime. Poussant plus loin leurs recherches, les policiers, en procédant à la perquisition du domicile du principal mis en cause, sont tombés nez à nez avec un chéquier contenant 17 faux chèques et un autre, prêt à l’utilisation, par le biais duquel l’accusé principal s’apprêtait à retirer une somme de 2 millions de dinars. Le mal est déjà fait avant que la victime ne se rende compte de cette supercherie qui lui a coûté cher. Les mis en cause ont toutefois réussi à utiliser ces pièces comptables en ayant retiré une somme de 10 milliards de centimes. Les quatre mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux tandis que les trois employés d’Algérie poste sont accusés de mauvaise utilisation de la fonction et faux et usage de faux.

En tout cas, l’arnaque est devenue un simple sport de routine. De scabreuses affaires continuent à occuper le devant de l’actualité. La dernière en date porte le nom de l’affaire Heddouche ou encore la promotion immobilière dans laquelle plusieurs centaines de souscripteurs ont perdu toutes leurs économies. Gravissime est cette affaire dans laquelle l’entrepreneur est en fuite laissant son épouse, B.H., en rade, faisant face, toute seule, aux graves poursuites judiciaires lancées à l’encontre de l’intéressée ayant suivi son arrestation. Pour cause, celle-ci, ayant joué un rôle de premier ordre dans une scabreuse affaire d’escroquerie, s’est assigné les missions de l’établissement des documents qu’elle délivrait à ses victimes, en leur attribuant des titres de propriété des habitations et autres locaux que celles-ci n’ont jamais occupés. Elles sont en tout, 500 victimes à être tombées dans les filets du guet-apens organisé par le duo Heddouche et son épouse en attendant l’élargissement de la liste composée essentiellement de ressortissants algériens vivant à l’étranger, des cadres de Sonatrach, des joueurs de football etc. Ces derniers, après avoir été attirés par l’entrepreneur sous la fallacieuse ambition d’acquisition d’habitations décentes et de locaux commerciaux, ont vite fait de succomber aux offres alléchantes que le fugitif et son épouse leur ont fait miroiter.