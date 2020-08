Trois années de prison ferme. Telle a été la sentence prononcée par la cour d'appel d'Oran à l'encontre de quatre individus d'avoir facilité la traversée à des candidats à l'émigration clandestine, la Harga, et, de surcroît, en plein confinement et pandémie. Les mis en cause ont, selon le document d'accusation, fait état de cinq opérations au profit de 90 jeunes en contrepartie de sommes d'argent oscillant entre 500 000 et 900 000 dinars payées par chacun des émigrants, les harraga. Véritable phénomène de société, celui-ci prenant des ascensions fulgurantes ces derniers mois. Malgré les sentences lourdes prononcées par les justiciers contre les passeurs, celui-ci continue à prendre l'envolée. Le juge d'instruction près le tribunal de la cité Djamel El Dine, a ordonné le placement sous mandat de dépôt, d'un homme âgé de 34 ans. Celui-ci est accusé d'avoir organisé des opérations de traversée clandestine de la Méditerranée, détournement de mineur et escroquerie. Son histoire a commencé lorsque le mis en cause a abusé de la confiance d'un mineur, en lui faisant miroiter le rêve de lui permettre de rallier l'eldorado, l'Europe, à condition que le candidat à l'émigration clandestine casque une coquette somme de 600 000 dinars. Le père de la victime, bijoutier de profession dans le marché géant de Mdina Jdida, n'est pas resté sur ses marques, en constatant le changement de comportement de son fils, aussi bien dans le domicile familial que sur le lieu de son travail, sa bijouterie. Il ne tardera pas à découvrir le pot aux roses. Il s'en remet aux enquêteurs pour formuler sa déposition, signalant que son fils, âgé de 17 ans, a été infecté par l'affaire qu'il vient de perdre. Dans sa plainte, il met à l'index l'organisateur des traversées clandestines ayant abusé de son fils, en lui subtilisant une somme de 60 millions de centimes pour lui assurer une place dans une embarcation lui permettant la traversée à partir de la plage de cap Falcon à bord d'une embarcation pneumatique. L'accusé, ayant à peine encaissé les «frais» de l'embarquement, s'est évaporé dans la nature pour ne donner signe de vie que pour rembourser ses «clients», tout en leur expliquant que le «voyage» est annulé en raison de la pandémie du coronavirus qui fait des ravages un peu partout dans le monde, dont l'Europe et en particulier les pays du Sud. Paradoxalement, le passeur n'a pas jugé utile de restituer l'argent versé par le mineur. Tous ces renseignements ont servi de point de départ pour les services de sécurité ayant, en un laps de temps, identifié et appréhendé le mis en cause conduisant à son arrestation et sa présentation par-devant le juge d'instruction.