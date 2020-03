Malgré l'existence de trois cas de coronavirus confirmés dans la wilaya de Tizi Ouzou, la population de la région se montre pour l'instant plutôt sereine et aucun signe de panique n'est encore perceptible ni dans la ville de Tizi Ouzou ni dans les autres communes. Il n'y a pas non plus de ruée particulière sur les produits alimentaires de première nécessité. Aussi, les citoyens n'ont pas encore fait le choix de se confiner chez eux pour se mettre à l'abri d'une éventuelle contamination. Par ailleurs, hier, le bilan du nombre de cas de personnes atteintes du coronavirus est passé de un à trois dans la wilaya de Tizi Ouzou. Après la signalisation d'un premier cas confirmé jeudi dernier, deux autres personnes ont été déclarées contaminées par le virus mortel, hier, par les responsables du Centre hospitalo-universitaire «Nedir-Mohamed» de Tizi Ouzou et l'EPS de Draâ El Mizan. Ainsi, après l'hôpital «Meghenem» d'Azazga où un premier cas a été enregistré jeudi dernier, le CHU de Tizi Ouzou a, de son côté, enregistré son premier cas confirmé de malade contaminé par le coronavirus. Dans un communiqué rendu public hier, la direction du CHU de Tizi Ouzou a précisé: «Le CHU de Tizi Ouzou a enregistré ce week-end un premier cas de contamination confirmée au Covid-19. Il s'agit d'un sujet âgé de 42 ans admis le 11 mars dernier en isolement dans un service spécialisé mis en place au sein de l'établissement.» Dans le même communiqué, les responsables du CHU ont précisé que lors de l'interrogatoire d'usage, il a été conclu qu'il est question d'un cas importé de France d'où le patient est rentré la veille après un séjour de 4 jours. Le patient en question, a ajouté la même source, s'est présenté le lendemain pour subir les examens qui s'imposent à cet effet au niveau du CHU. Les prélèvements effectués, et transmis à l'Institut Pasteur, se sont avérés positifs au Covid-19. Il y a lieu de préciser donc que le sujet en question est actuellement en isolement au CHU et «son état général est stationnaire». Cette deuxième personne atteinte du coronavirus est un Algérien originaire de Tizi Ouzou résident en Afrique du Sud. Il était rentré dans un premier temps à Tizi Ouzou-ville où il a séjourné plusieurs semaines avant de se rendre en France le 6 mars dernier pour rendre visite à un ami malade. Il est rentré à nouveau sur Tizi Ouzou le 10 mars, avant de se présenter le lendemain au CHU avec les symptômes de la contamination. S'agissant du troisième cas enregistré dans la wilaya de Tizi Ouzou, il s'agit d'un citoyen, admis au niveau de l'EPS de Draâ El Mizan jeudi dernier. Les résultats des analyses effectués ont confirmé que ce patient est un cas avéré de coronavirus. Ce troisième sujet est âgé de 42 ans. Transporteur de voyageurs, habitant à Aïn Zaouïa, il était en contact avec deux émigrés proches.