Dans le cadre de la lutte contre les bandes criminelles qui activent au niveau des quartiers, les éléments de la police de la daïra d'El Khroub ont réussi à mettre fin aux agissements d'un groupe qui a pris comme habitude la vente de drogue et psychotropes. Les enquêteurs ont agi sur la base de renseignements selon lesquels des individus suspects sont en train de faire écouler une marchandise douteuse dans l'un des quartiers de la daïra. Après un plan minutieux, les policiers ont réussi à identifier le groupe qui est composé de trois dealers. Les mis en cause sont âgés de 26 à 40 ans précise la cellule de communication de la sûreté de la wilaya. Le premier accusé sera arrêté aux 1600 Logements en plein centre de ladite daïra avec une quantité de psychotropes et une somme d'argent. La perquisition de son domicile a permis aux policiers de saisir des armes blanches en plus de celle qu'il détenait au moment de son arrestation. Les investigations permettront, par la suite, d'arriver au second suspect qui sera également arrêté à Massinissa en possession de drogue et d'une somme d'argent recette des ventes de la marchandise. Enfin, le troisième suspect sera arrêté devant un lycée où il tentait de vendre le poison à de jeunes lycéens, également à Massinissa. Les mis en cause devront répondre des chefs d'inculpation de détention et commercialisation de drogue et de psychotropes, possession d'armes prohibées, commerce illégal de médicaments, atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Une somme de 34 000 DA sera saisie sur les trois mis en cause qui représente le bénéfice de la vente de drogue, à savoir le kif traité et des psychotropes ainsi qu'un total de 41 unités de psychotropes et une quantité de kif traité. Ces résultats entrent dans le cadre des opérations lancées contre les gangs qui agissent dans les quartiers. De plus en plus de bandes criminelles sont appréhendées aussi bien par la police que par les services de la Gendarmerie nationale.