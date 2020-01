Ces dernières 48 heures ont été fatales pour certains familles à Béjaïa, une ville où il ne fait pas bon vivre, au vu de la tension qui prend forme sur tous les plans. La fermeture des routes reste le véritable fléau qui empoisonne la vie des habitants de la wilaya et de ses visiteurs. Tellement fréquente, elle se trouve derrière plusieurs cas d’accidents graves. Hier encore, la RN 12 a été fermée à la circulation par les habitants du quartier des 670 Logements à Berchiche, dans la ville d’El Kseur. En toute impunité, ces habitants ont, dès le petit matin, fermé au nez (et à la barbe) des usagers cet important axe routier qui relie la wilaya de Béjaïa à la capitale. Les protestataires exigent le raccordement de leur foyer au réseau du gaz de ville et le réaménagement de leur quartier. à défaut de s’adresser au président de l’APC ou au chef de daïra, les habitants de ce quartier sont allés se plaindre à des gens qui n’ont aucune responsabilité dans leur situation, quand bien même il serait dramatique, puisque ce n’est pas la première fois qu’ils tirent la sonnette d’alarme. Toujours sur les routes, l’accident qui s’est produit en fin de journée de vendredi a fait deux morts et deux blessés au niveau de la RN26 au lieudit Laâzib Oumellah, Takerietz, commune de Souk Oufella. Une collision entre deux véhicules légers n’ a pas été sans conséquence sur les vies humaines. Selon la Protection civile de la wilaya de Béjaïa, la première personne décédée est âgée de 55 ans. Elle était à bord d’un véhicule de type Accent avec une jeune fille également blessée et âgée de 21 ans. Dans l’autre véhicule de type Peugeot 301, une femme de 52 ans a trouvé la mort tandis que le conducteur, son époux, âgé de 52 ans également s’en est sorti avec des blessures. Les quatre victimes ont été évacuées par les agents de la Protection civile à l’hôpital de Sidi Aïch.Plus au sud de la wilaya, c’est la région de Tazmalt qui a été endeuillée hier. Un homme de 60 ans a été retrouvé pendu au bout d’une corde à son domicile sis au 5e étage d’un bâtiment, à Tazmalt. Une enquête est ouverte par les services de la gendarmerie nationale sur les circonstances de cet acte.