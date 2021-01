Une hécatombe et le cauchemar continue. 26 personnes sont mortes et plus de 421 autres ont été secourues depuis le début de janvier courant au niveau national suite à l'inhalation du monoxyde de carbone selon un bilan de la Protection civile rendu public le 10 janvier. La mort par asphyxie au monoxyde de carbone s'annonce encore plus meurtrière en 2021 si l'on se fie à ces statistiques macabres. Comment stopper ce phénomène qui n'est ni une malédiction, encore moins une fatalité? Les drames qu'il provoque au point de décimer des familles entières peuvent, en effet, être facilement évités si certaines consignes simples étaient respectées. Ces tragédies sont souvent dues à des erreurs de prévention en matière de sécurité, l'absence de ventilation, le mauvais montage, un défaut d'entretien, l'utilisation de certains appareils qui ne sont pas destinés au chauffage, ainsi qu'à la vétusté des appareils. Il faut relever que les baisses des températures et les conditions climatiques incitent les citoyens à l'utilisation massive des différents dispositifs de chauffage bon marché qui ne répondent pas aux normes de sécurité tout en ne prenant pas la précaution de les équiper d'un détecteur ce qui peut mener à l'irréparable: la mort. Un geste qui peut parfaitement l'éviter. Est-ce par son prix (entre 3000 dinars et 4000 dinars environ) qui peut paraître relativement élevé pour les familles modestes que cette protection salutaire n'est pas prise? C'est probablement une des réponses qui s'esquisse à ce propos. Une dépense qui paraît pourtant dérisoire. La vie n'ayant pas de prix, mais cette présence d'esprit semble paradoxalement, malgré un tel risque, un tel enjeu, être occultée. Devant un tel désastre, les pouvoirs publics ont enfin décidé de réagir, obligeant les fabricants et importateurs à équiper leurs produits d'un détecteur de monoxyde de carbone. «Une instruction a été mise en place afin de rendre obligatoire l'accompagnement des appareils de détection de CO lors de la commercialisation des chauffages à gaz, et cela à partir du 1er novembre 2020», avait déclaré Malika Bouzenat, sous- directrice à la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, au ministère du Commerce. Il a fait état, par là même, du lancement, le 14 novembre dernier, d'une campagne de sensibilisation d'envergure qui a été lancée dans ce sillage le 14 novembre dernier. Elle doit se poursuivre jusqu'au 31 mars prochain. Il est, notamment question de conseils de prévention sur le mode d'emploi des chauffages et les précautions nécessaires pour éviter les asphyxies que relaient les médias lourds, télévision et radios nationales en particulier. Les imams ont de leur côté appelé à la sensibilisation des fidèles aux dangers de ce phénomène. Reste à savoir si toutes ces mesures mettront fin à cette tragédie qui perdure depuis des années soulignons-le. Dans ce scénario morbide, inconsciemment coécrit par nos concitoyens, les vendeurs des appareils de chauffage et un certain laxisme des pouvoirs publics viennent se greffer la Covid-19 et les accidents de la route qui, dans un étrange mano à mano, arrachent des vies pratiquement à égalité. Le Sars-cov-2 a fait plus de 2800 morts depuis le mois de mars alors que plus de 2400 décès et plus de 20000 blessés dans plus de 16000 accidents de la route ont été enregistrés durant les 10 premiers mois de 2020. En ce qui concerne la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus le respect remarqué des gestes barrières recommandés, du port du masque, et des mesures de confinement décidées par les pouvoirs publics semblent donner leurs fruits. Les statistiques indiquent une nette baisse du nombre de contaminations qui ont décliné de 1133 cas le 24 novembre 2020 à 231 le 10 janvier 2021 alors que le nombre de décès s'élève à quatre, selon le dernier bilan du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Alors que le terrorisme routier continue d'ôter des vies. Les routes algériennes tuent quelque 4000 personnes annuellement malgré les appels à la vigilance. La vitesse, l'alcool au volant, le non-respect du Code de la route constituent le bras armé de la délinquance routière. Nos routes sont devenues des tombeaux à ciel ouvert. Les voitures, les camions, les bus de voyageurs, les motos...des cercueils ambulants. Faut-il durcir la législation? Une question qui s'impose car l'entrée en vigueur du permis à points n'a pas contribué à faire baisser, significativement, le nombre d'accidents et de victimes. En attendant, les larmes n'en finissent pas de couler.