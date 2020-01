Cette opération de qualité, lancée par les éléments de la Bmpj du 5e arrondissement, relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif, est le fruit de l’exploitation d’informations, dénonçant le basculement de trois personnes dans ce commerce illicite, selon les informations filtrées par une source sécuritaire. Cette dernière, qui a fait état de l’identification de la zone d’activité des membres du réseau et de leur filature pendant plus d’un mois, donnant lieu à l’arrestation de trois narcotrafiquants en flagrant délit de possession de résine de cannabis et d’un montant de 24 millions de centimes. Préparé en plaquettes de 250 grammes, le produit narcotique était destiné à être écoulé dans le milieu des jeunes, au chef-lieu de la commune de Sétif. Âgés entre 30 et 46 ans, les trois délinquants ont été déférés par-devant le tribunal de Sétif, qui les a placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, détention et commercialisation illicite de matière narcotiques, a conclu la même source.