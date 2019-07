Trois nouvelles nominations, dans les secteurs de l’énergie atomique et de la finance, ont été effectuées, hier. Ainsi, Abdelkader Mellah a été promu au poste de commissaire à l’énergie atomique, en remplacement de Merzak Remki, dont il a été mis fin à ses fonctions en cette qualité, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le désormais ex-commissaire à l’énergie atomique a occupé cette fonction du 9 juillet 2018 jusqu’à hier. Il faut savoir que le Comena est un établissement public national à caractère spécifique créé en 1996 et placé auprès du ministre de l’Energie en 2006. Il dispose de quatre centres de recherche nucléaire chargés de la formation en génie et sécurité nucléaire à des fins pacifiques. Ces centres ont pour principaux objectifs de développer les compétences et les ressources humaines dans le domaine du nucléaire civil, de produire les radio-isotopes et les radio-pharmaceutiques et d’améliorer l’exploitation, ainsi que la sûreté des installations nucléaires à des fins pacifiques. Cela pour le stratégique secteur de l’énergie atomique. Les changements ont également touché le secteur financier avec deux nouvelles nominations à la tête de deux banques publiques. C’est ainsi que El Houari Rahali a été nommé P-DG par intérim de la Banque nationale d’Algérie, en remplacement de Aboud Achour qui a occupé le poste du 26 mai 2015 jusqu’à hier. Rappelons que la BNA est l’un des plus anciens établissements du paysage financier national.

Créée en juillet 1966, la BNA, première banque commerciale nationale en Algérie, active particulièrement dans le domaine des prêts et de la gestion de l’épargne en faveur des familles et des entreprises. En 2009, la BNA a augmenté son capital social de 14,6 milliards de DA à 41,6 milliards de DA.

Un autre cadre financier, Rachid Belaïd, a été nommé P-DG par intérim de la Banque de développement local (BDL). Le poste de P-DG de la BDL a été occupé par Mohamed Karim depuis son installation le 26 mai 2015. Créée en 1985, la BDL active particulièrement dans le domaine du financement des petites et moyennes entreprises (PME), des activités commerciales, des professions libérales ainsi que des projets de promotion immobilière.