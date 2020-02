En témoignent les peines retenues à l’encontre d’un réseau de narcotrafiquants de cinq individus, dont trois jeunes filles, jugés, hier, par le tribunal criminel de Annaba. Selon l’acte de renvoi, les prévenus dans cette affaire, sont accusés d’importation illégale, tentative d’introduction frauduleuse et commercialisation illicite de 200 grammes de cocaïne, dans le cadre d’une association de malfaiteurs. Des charges qui n’ont laissé aucune chance au staff de la défense des accusés pour plaider leur innocence ou la présomption du doute. Bien que les prévenus aient tenté tant bien que mal de se disculper, mais peine perdue, puisque le représentant du ministère public a donné élan dans son réquisitoire, à une démonstration sur ce trafic mortel, pour demander la peine de 15 ans à l’encontre de tous les accusés. Après délibération, le tribunal criminel a condamné la principale accusée M.N, âgée de 23 ans à 6 ans de prison ferme et cinq ans de réclusion criminelle à l’encontre de ses deux complices B.M et F.AA, âgées toutes les deux de 22 ans. La même instance a condamné par contumace, à perpétuité, deux autres complices, à savoir, B.S. et R.Z., se trouvant respectivement en fuite en France.