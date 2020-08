La saison estivale et la mer ne sont très souvent pas synonymes de détente. Leurs dangers sont en majeure partie, aux conséquences irrémédiables. Moins de deux semaines ayant suivi leur réouverture graduelle, les plages d'Oran ont emporté trois vies humaines. Le premier cas est enregistré dans la Grande Plage rattaché à la commune de Mers El Hadjadj.

Un adolescent, âgé à peine de 17 ans, a perdu la vie après avoir fait l'objet d'une noyade, son cadavre a été retiré au large de la mer par des sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux dès que l'alerte a été donnée. À Paradis-Plage, relevant de la commune de Aïn El Türck, il aura fallu l'intervention des éléments composant la brigade des plongeurs pour retirer le cadavre d'un jeune homme âgé de 26 ans, ce dernier a, lui aussi, été victime d'une noyade.

Le déchaînement et l'anarchie, sont de visu perceptibles un peu partout dans les plages d'Oran. En plus du déferlement humain, le protocole sanitaire instauré constitue le grand absent. Pourtant, un plan d'action a été mis en place et élaboré en se préparant pour la saison estivale 2020, à l'occasion de la levée des mesures de confinement prises pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, ce dernier a été mis en place en concert avec la direction locale du tourisme et de l'artisanat.

«Plusieurs opérations ont été programmées au niveau des plages et des communes côtières de la wilaya pour la préparation du lancement de la saison estivale 2020 devant intervenir après les mesures de deconfinement partiel», a-t-on souligné au niveau de la direction du tourisme. «Ces opérations, dégagées lors d'une récente réunion de coordination tenue au siège de la wilaya, portent sur l'achèvement des travaux d'aménagement des plages autorisées à la baignade cette année», rappellent les mêmes sources. Et d'ajouter que «dans le cadre de ce dispositif, encadré par différents secteurs et communes côtières, il est prévu l'aménagement des accès aux plages des communes concernées et des voies conduisant à ces collectivités, la fourniture de l'eau potable et l'éradication des points noirs liés aux fuites des eaux usées se déversant dans la mer».

Dans ce sillage, indique-t-on, «les stations de relevage des eaux usées au niveau des plages Saint-Roch à Aïn El Türck, l'Emir à Mers El Hadjadj et Cap Blanc dans la commune d'Aïn El Karma ont été prêtes avant l'annonce officielle de l'ouverture de la saison estivale par les pouvoirs publics». Idem pour l'embellissement des villes et leur environnement. Un plan d'action a également été élaboré pour nettoyer les plages et embellir les communes côtières, particulièrement Ain El Türck, qui compte 23 sites de baignade et Mers El Hadjadj qui dispose de trois plages. Pour mémoire, on rappellera que le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, avait décidé de fermer toutes les plages de la wilaya et d'y interdire aux citoyens toute baignade, camping et regroupement durant la période de confinement sanitaire. Cette série de mesures a été prise dans le cadre de la prévention contre le coronavirus et ce, jusqu'à la dernière mesure prise quant à la réouverture solennelle de la saison estivale.