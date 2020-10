Qu'est ce qui a provoqué la violente explosion de gaz à El Bayadh? C'est la question que beaucoup se posent, et dont se chargeront les enquêteurs, en charge du dossier, d'y répondre. Ceux-ci sont déjà sur une piste, en attendant de rassembler suffisamment d'éléments pour situer les responsabilités de ce drame ayant coûté la vie à cinq personnes et 16 autres ont été blessées. Trois individus ont été placés, dans la soirée de lundi dernier, en garde à vue, dans le cadre de l'enquête, aussitôt déclenchée par le procureur de la République près le tribunal d'El Bayadh. Selon le parquet de la cour d'El Bayadh, ce sont le conducteur de l'engin effectuant les travaux, le directeur des travaux et le patron de l'entreprise de réalisation qui sont à l'origine de l'explosion. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur Kamel Beldjoud, a précisé, lors de son déplacement, le jour de ce douloureux accident, que l'explosion a été provoquée par des travaux de réalisation d'un réseau d'assainissement. Selon le ministre de l'Intérieur, l'entreprise a été choisie par l'APC. Kamel Beldjoud avait également écarté la responsabilité de la Sonelgaz dans cette tragédie, qui a secoué El Bayadh.