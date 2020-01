Parmi les projets lancés, dans la wilaya de Tizi Ouzou, durant l’année 2019 qui vient de nous quitter, il y a ceux des trois hôpitaux qui devaient être lancés bien auparavant. Mais, il vaut mieux tard que jamais. Ainsi, le premier projet relativement important dans le secteur de la santé et dont le coup d’envoi des travaux de réalisation a été donné en 2019, est celui de l’hôpital de Bouzeguène, près d’Azazga, à 67 kilomètres au sud-est du chef-lieu de la wilaya. Ce projet, pour rappel, a accusé un retard de plusieurs années pour son lancement. Les raisons de ce retard est un conflit qui avait opposé deux parties de la population locale à cause d’une mésentente au sujet de l’endroit où il devait être implanté. Après moult tentatives de venir à bout de ce conflit, une solution médiane a été trouvée enfin et le projet a pu être lancé en 2019.

Un autre projet d’hôpital, celui de Aïn El Hammam, à une cinquantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya a également connu un début de ses travaux de réalisation durant l’année qui vient de s’écouler. Le troisième projet d’hôpital est celui devant être érigé dans la localité de Souk El Thenine (daïra de Maâtkas), à 25 kilomètres au sud de la ville de Tizi Ouzou. Il faut préciser que toujours, au volet des projets lancés pendant l’année 2019, le secteur des travaux publics a également obtenu sa part. L’un de ces derniers est celui de l’éclairage public de la totalité de la Route nationale 12, à partir de la localité de Tadmaït (21 km à l’ouest de la ville de Tizi Ouzou) jusqu’ à la ville d’Azazga. Selon les responsables de la direction des travaux publics de la wilaya de Tizi Ouzou, les travaux seront achevés dans trois mois. Cette initiative, ont ajouté les mêmes responsables, renforceront la sécurité routière au niveau de ce tronçon, qui est l’un des plus mortels, dans la wilaya, faut-il le rappeler. Dans le même sillage, on a appris, qu’il a été décidé de fournir d’autres efforts avec la même préoccupation, celle d’améliorer le réseau routier dans la région notamment avec la relance des projets qui étaient inscrits et qui ont été abandonnés pour une raison ou une autre. Dans le domaine des infrastructures, l’année 2019 a vu, en outre, le lancement du chantier de construction du campus de 10 000 places pédagogiques au niveau du pôle universitaire de Tamda. Il s’agit d’un projet qui permettra de diminuer la pression sur ce pôle universitaire qui fait face à un sérieux problème de surcharge et de sureffectif et ce, depuis plusieurs années. Pour cette année 2020, le secteur de l’habitat sera renforcé par la réception et la livraison de pas de 10 000 logements, tous segments confondus.

Trois nouveaux lycées, quatre établissements d’enseignement moyen, et vingt groupes scolaires seront réceptionnés avant la fin de l’année en cours. Il faut noter que de nombreux projets, qui sont en cours de réalisation dans la wilaya de Tizi Ouzou, connaissent d’énormes retards et n’arrivent pas encore à être achevés à cause de plusieurs problèmes dont les défaillances répétitives de la part des entreprises réalisatrices. Les deux exemples les plus édifiants des retards immenses accumulés en la matière sont le projet du stade de 50 000 places de Boukhalfa (à deux km à l’ouest du chef-lieu de wilaya) ainsi que le grand projet de la pénétrante autoroutière Est-Ouest. Même certains des projets achevés demeurent non encore réceptionnés dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le cas le plus frappant est celui du projet de téléphérique du centre-ville devant rallier la gare inter-wilayas de Bouhinoune vers le siège de la wilaya en passant par la Nouvelle-Ville et le stade du 1er Novembre. Le projet est terminé depuis plusieurs mois. Mais à ce jour, il n’a pas encore été réceptionné pour des raisons inconnues.