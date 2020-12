Trois terroristes ont été abattus, hier, dans une opération de ratissage opérée par les forces de l’Armée nationale populaire. Les terroristes refusant de répondre aux sommations des militaires ont essuyé le feu d’un accrochage qui a permis également de récupérer des armes. Le ministère de la Défense nationale a transmis un communiqué à notre rédaction, où il souligne : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de recherche et de ratissage menée dans la localité d’Oued Bouayache, près de la commune d’El-Ancer à Jijel au niveau du commandement de la 5e Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu trois terroristes». Le MDN ajoute avoir récupéré trois pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq chargeurs garnis, une grenade et un panneau photovoltaïque, ainsi que 12 sacs-à-dos contenant une grande quantité de munitions, sept appareils de communication, des effets vestimentaires et des médicaments ». Les services de sécurité ont annoncé, hier, la reddition d’un terroriste qui était recherché depuis 2018, confirmant dans un communiqué que «grâce aux efforts des Forces de l’Armée nationale populaire et des services de sécurité, un terroriste s’est rendu, dimanche aux autorités militaires, à Tin Zaouatine», une localité située au niveau de la 6e Région militaire. La même source ajoute dans sa correspondance : «Il s’agit du dénommé Ben Khia Aïssa qui avait rallié les groupes terroristes en 2018 au niveau des frontières maliennes.» Le MDN précise que le terroriste avait en sa possession « un lance-roquettes RPG-2 et trois roquettes, un fusil-mitrailleur de type G3 et un chargeur de munitions garni».