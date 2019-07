En cette date de fête de l’Indépendance de l’Algérie, des centaines de milliers d’Algériens ont célébré ce jour spécial dans les rues. Ils sont sortis en ce 20e vendredi consécutif pour que vive l’Algérie libre, indépendante et démocratique. L’ère d’une nouvelle République est née ! Hier, et sans aucune surprise, Alger voyait encore bleu. Un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé pour ce jour spécial. Contrairement aux vendredis précédents, les manifestants ont envahi la capitale dès 10h du matin. Dès les premières heures, ils commençaient à se rassembler et à s’organiser. Près de la Grande Poste, des centaines de milliers commençaient à chanter et à scander des slogans hostiles au pouvoir. Tout semblait bien aller, jusqu’à l’intervention des services de sécurité. Ces derniers n’ont pas hésité à embarquer de jeunes manifestants et confisquer leurs drapeaux. Hier, encore une fois, des milliers de policiers ont été déployés tôt dans la matinée. L’accès à la Grande Poste et aux grands boulevards étaient impossible. Alger était littéralement squattée par les casques bleus. Les grands boulevards de la capitale ont tous été bloqués par des camions stationnés pour interdire le passage aux manifestants. De nouvelles interpellations et arrestations ont eu lieu. «Des policiers en civil ont saisi les drapeaux amazighs et embarqué des manifestants», nous indique un autre jeune manifestant.