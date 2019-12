«La présidentielle, un acquis précieux annonçant le passage à une nouvelle ère », c’est en ces termes que s’est exprimé, hier à Batna, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi. Celui-ci précisera que « la présidentielle du 12 décembre est un acquis précieux ouvrant la voie à une nouvelle ère qui s’appuie à la démocratie réelle pour l’édification d’un Etat de droit».

Hassane Rabhi va plus loin dans ses louanges et qualifie cette élection « d’évènement historique » lequel s’est déroulé, selon lui, « dans des conditions à la hauteur de la conscience du peuple algérien et de l’engagement de l’Armée nationale populaire (ANP) à la doctrine de loyauté à la patrie, à la préservation de son unité et de sa souveraineté et d’adhésion aux choix judicieux et légitimes du peuple ». «Le peuple algérien a exercé son droit électoral, dans toutes les régions du pays, avec conviction et espoir en l’avenir, donnant, ainsi, au monde entier, une nouvelle leçon de nationalisme, ancré dans les gènes des Algériens, s’illustrant à chaque fois par des positions d’hommes qui barrent la route aux prédateurs et mettent en échec les manœuvres des haineux et des comploteurs», a-t-il soutenu.

Pour ce qui est du devenir du secteur de la communication qui, faut-il le relever, connaît certaines restrictions en matière d’information notamment, Hassane Rabhi a tout simplement signifié qu’« il continuera à accompagner les pouvoirs en charge de la gestion des affaires nationales et locales et être le porte-voix des préoccupations et des ambitions des Algériens où qu’ils soient, dans le cadre du service public que le gouvernement s’attelle à assurer de la meilleure façon qui soit ». Hassan Rabhi ajoutera en outre que les efforts du département de la communication « sont la concrétisation de la politique de l’Etat, qui accorde une importance capitale au droit du citoyen à l’information exacte, notamment à la lumière de la prolifération des fake news, largement relayées par les réseaux sociaux ». Ces déclarations ont été faites en marge de l’inauguration par le ministre de la Communication d’une nouvelle station de télévision à Batna. Il félicitera, à ce titre, les habitants de Batna pour cette station de télévision qui «permettra à la région d’être mieux servie en informations et en actualités à la faveur de sa collaboration avec la station centrale et avec les autres stations régionales de télévision», a-t-il soutenu. Le responsable a souligné, dans le même contexte, que «cet acquis médiatique local s’inscrit dans le cadre d’un programme visant le renforcement de l’information de proximité, notamment dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux», le ministre a rappelé l’inauguration, récemment, de stations de télévision dans les wilayas de Tindouf, Illizi, Sétif et Djelfa en attendant la poursuite de l’opération dans d’autres wilayas.

Aussi, il a fait savoir que l’inauguration de ces nouvelles structures médiatiques lui a permis de «constater la capacité des compétences locales, dans chaque région, en matière de maîtrise de leur supervision et de leur gestion technique, administrative et médiatique», estimant que « ces compétences formées en Algérie et qui ont prouvé leur maîtrise des technologies modernes de l’information et de la communication, sont un investissement pour l’avenir et une exhortation aux jeunes à aller de l’avant et à s’armer de savoir et de connaissances offertes».