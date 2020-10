S’exprimant lors d’une rencontre avec, la société civile, à la Maison de la culture Mohamed-Kadi àe Bechar, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a indiqué que «le projet d’amendement constitutionnel est l’acte fondateur d’un Etat moderne et démocratique». Le projet d’amendement de la Constitution vise, selon le ministre à «restaurer la confiance du citoyen en ses institutions et de consacrer la justice et le principe de l’égalité des chances». Tout en appelant les citoyens à prendre leur destin en main, le ministre a exhorté l’assistance à se rendre massivement, le 1er novembre prochain aux urnes pour se prononcer sur le projet d’amendement de la Constitution, qui constitue «l’une des plus importantes étapes de l’histoire contemporaine de l’Algérie.»