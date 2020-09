Une nouvelle dynamique de la société civile est née. Elle porte un intitulé reflétant le contexte politique en cours, il s'agit d'un rassemblement «Al Massar Al Djadid» dans la perspective de réunir le potentiel de la société civile et le mouvement associatif qui active dans tous les horizons.

Cette structure est née, selon ses initiateurs, à partir d'une proposition «émanant des responsables dans le domaine associatif pour donner un sens à l'action citoyenne en impliquant la jeunesse, les élites et les chercheurs dans le monde universitaire pour participer à l'édification de la nouvelle Algérie et apporter la contribution nécessaire pour sortir le pays de la crise politique qui perdure depuis 2 ans», a précisé le syndicaliste et l'activiste dans le mouvement associatif, Bendjelloul Abdelwahab.

La même approche a été développée par Monder Bouden, un des initiateurs de ce mouvement rassembleur des énergies nationales dans l'objectif de relancer le processus politique du pays et enclencher la dynamique économique, source de stabilité du pays. À ce propos, l'animateur d'Al Massar al Djadid, Monder Bouden en l'occurrence, a souligné lors de son intervention dans le cadre de la lecture des décisions en rapport avec les résolutions finales de la rencontre des élites et des jeunes de la société civile que «notre démarche est le produit de la dynamique née le 22 février 2019, c'est une démarche qui consiste à rompre avec l'ancien fonctionnement politique et permettre aux jeunes d'avoir un rôle prépondérant dans la construction de l'Algérie nouvelle». Et d'ajouter: «Le temps est venu où les pouvoirs publics doivent mettre en place des artifices juridiques, voire des lois organiques pour entériner définitivement la présence des jeunes sur la scène politique et dans le monde des instances représentatives et élues», a-t-il mentionné. Ce nouveau rassemblement «Al Massar Al Djadid» se veut comme une nouvelle structure qui accompagnera le changement en cours comme cela est précisé par ces derniers. Ce changement doit être au profit de la jeunesse et les nouvelles élites que renferme le pays pour qu'ils puissent participer au projet de renouveau et de redressement national du pays. 70 associations et plusieurs universitaires et élites se sont rassemblés dans ce nouveau cadre pour «apporter leur pierre à l'édifice du changement lancé par le président Abdelmadjid Tebboune», précise-t-on. Cinq ateliers ont été lancés. Ils visent à proposer des solutions et des contributions aux pouvoirs publics dans le but de consolider la nouvelle dynamique politique en cours. Les protagonistes de cette structure nouvelle ont exigé dans leur résolution qui porte sur «la réforme politique» à ce que «les jeunes soient représentés massivement dans les institutions de l'Etat et les autres structures officielles en mettant en place le système de quotas comme celui qui a été consacré et entériné pour les femmes», ont-ils souligné dans la résolution de la réforme politique.

D'autres ateliers ont été ouverts, à l'image de ceux de l'économie, la société civile, des affaires sociales et culturelles. Mais l'objectif central dans ce nouveau rassemblement est celui «de capitaliser l'expérience du Hirak du 22 février et la faire concrétiser à travers des dynamiques de jeunesse, d'élite et de forces émanant de la société civile comme garants de la poursuite des chantiers des réformes et de changement en cours», mentionne-t-on. Le référendum sur la révision constitutionnelle sera la phase qui déterminera la nouvelle approche de ce rassemblement qui sera doté de structures pour expliquer et contribuer à la vulgarisation quant à la mise en place d'une «nouvelle classe politique dont la jeunesse et l'élite joueront un rôle prépondérant», précisent les initiateurs de ce cadre se voulant rassembleur de toutes les énergies soucieuses de la sauvegarde du pays et de la défense de la souveraineté nationale. Il est à rappeler que ce rassemblement est constitué de femmes et d'hommes structurés dans des associations activant dans tout le territoire national.