L'Algérie célébrera aujourd'hui, le 66ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale. Affreuse, douloureuse et coûteuse en vies humaines, 1,5 million de chouhada, cette guerre couronnée par une victoire, a marqué l'époque et constitué une étape dans la lutte du Tiers-Monde contre la domination coloniale et pour la reconquête de ses richesses nationales. Soixante-six ans plus tard la Déclaration du 1er novembre suscite encore l'intérêt des historiens. «La Proclamation du 1er Novembre 1954 a été un affront pour une France orgueilleuse et méprisante et une véritable rébellion contre l'ordre colonial», a affirmé l'historien Mohammed Ould Si Kaddour El Korso. Les rédacteurs de cette déclaration exceptionnelle ont eu le génie d'élever le peuple algérien, jusque-là brimé, ignoré, au rang d'acteur majeur sur qui reposait non seulement le sort de la Révolution, mais l'avenir de l'Algérie au présent et au futur. Aux tergiversations et aux tiraillements qui ont marqué le Mouvement national au début des années 1950, la Déclaration du 1er novembre est venue sceller le sort de ces luttes intestines. «Cette déclaration a eu au moins le mérite de faire table rase du passé, en mettant chacun devant ses responsabilités, en premier lieu la France», a affirmé El Korso, expliquant que cette dernière a été mise devant un choix qu'elle n'avait jamais envisagé, «en l'occurrence celui d'une sortie de crise honorable en négociant avec le Front de Libération nationale (FLN) d'une part, ou l'option des armes et de la violence, d'autre part». Il faut l'avouer également que la Déclaration du 1er novembre a pris au dépourvu les Algériens eux-mêmes, «y compris les plus politisés d'entre son élite, en sus de ceux qui n'avaient en mémoire que le seul nom du Zaïm Messali Hadj». Faut-il circonscrire l'avènement de cette déclaration à la seule nuit de la Toussaint? L'historien français Gilles Manceron, soutient que la Révolution du 1er novembre 1954 contre la colonisation française apparaît comme l'aboutissement des mouvements de révolte qui ont débuté dès le débarquement des armées françaises en Algérie en 1830. C'est un fait historique, car en réalité, le peuple algérien n'a jamais cessé la résistance depuis le premier jour de l'invasion coloniale, le 5 juillet 1830.Le déclenchement de la lutte armée le 1er novembre 1954 était «l'aboutissement de plusieurs mouvements de révolte contre la domination coloniale française, lesquels ont commencé dès le débarquement des armées françaises en 1830», rappelle Manceron précisant que ces mouvements de révolte contre le colonisateur ne se réduisaient pas en la résistance armée menée par l'Emir Abdelkader dans l'Ouest de l'Algérie, mais comprenaient aussi la lutte d'Ahmed Bey contre la prise de Constantine et les révoltes d'Ouled Sidi Cheikh, de Mohamed Ben Toumi Ben Brahim dit Cherif Bouchoucha, de Lalla Fadhma N'Soumer, de Cheikh Boubaghla, d'El Mokrani, de Cheikh El Haddad, de Cheikh Bouamama et de bien d'autres tout au long du XIXème siècle.