De Paris à Doha, de Tunis à Berlin, de Moscou à Athènes en passant par Nouakchott, entre autres, autant d'invitations au voyage pour quelqu'un qui veut faire un pied de nez au spleen hivernal, au froid et à la neige. Autant de capitales devant accueillir le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Mais point de tourisme.

À peine rentré au pays, après un séjour en Allemagne pour des soins complémentaires suite à des complications au pied après sa contamination au coronavirus, une lourde séquence internationale attend le président Tebboune. Son agenda diplomatique est bien rempli. En effet, sur invitation de ses homologues, le chef de l'Etat prévoit de se rendre dans presque tous les grands pays du monde. Politique de bon voisinage oblige, le président Tebboune devrait réserver sa première visite, post-coronavirus à la Tunisie. Au milieu de cet agenda international très chargé, un déplacement en France est prévu de longue date. Programmé puis reporté, le déplacement à Paris de Tebboune devra permettre d'aborder les relations bilatérales et régionales.

Dans la foulée, le chef de l'Etat devra s'envoler à Berlin, sur invitation de son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, pour une visite officielle en Allemagne. Sur place, le chef de l'Etat s'entretiendra avec la chancelière allemande Angela Merkel. La coopération économique entre les deux pays, la coopération bilatérale et les moyens de sa promotion, ainsi que les questions d'ordre régional et d'intérêt commun, devront être au menu.

Il en sera de même avec son homologue russe Vladimir poutine. Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine s'étaient entretenus directement pour la première fois en marge de la conférence de Berlin sur la Libye qui s'est déroulée en janvier 2020. Les deux pays sont liés par des relations traditionnellement amicales, qui se sont transformées en partenariat stratégique après la signature de la déclaration correspondante en 2001.

Pays pivot, capable de contribuer à l'aboutissement de tout projet dans l'espace euro-méditerranéen, l'Algérie compte bien honorer ce rôle dans le triptyque Méditerranée-Europe-Maghreb. Dans ce sens, les visites officielles en Turquie et en Grèce sur invitations respectives du président turc Tayyip Recep Erdogan, et du Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, permettront au président Tebboune de rappeler la position particulière qu'occupe l'Algérie dans l'espace méditerranéen, à même de construire ensemble leur avenir, mais aussi l'avenir au sein d'un ensemble Afrique-Méditerranée-Europe, transformant les relations Nord/Sud en relations de confiance, de coproduction et de mobilité généralisée. Une Afrique que ne compte pas délaisser Tebboune comme en témoigne sa visite programmée en Mauritanie avant de rencontrer à Doha, l'Emir du Qatar, Tamim Bin Hamad al-Thani.

Cette tournée devrait renforcer le retour sur la scène internationale de la diplomatie algérienne qui a toujours privilégié une démarche fidèle aux fondements de l'Etat algérien, à savoir la voie du dialogue pour le règlement des conflits et crises régionales.