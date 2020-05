L'Algérie totalement confinée durant l'Aïd el Fitr? C'est la proposition que vient de faire le Comité scientifique de suivi de l'épidémie au Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

La question est actuellement à l'étude au niveau du gouvernement, mais elle pourrait bien se confirmer dans les prochains jours. C'est ce qu'a révélé, vendredi dernier, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid dans un entretien accordé au site spécialisé Santé Algérie. «Nous avons fait une proposition au Premier ministère qui pourra aller dans le sens d'un confinement total pour la fin du Ramadhan et l'Aïd el Fitr», a-t-il fait savoir en précisant que la décision finale appartenait au chef de l'Etat. Une annonce qui a de suite déchaîné les passions. Certains l'ont applaudie alors que d'autres se sont montrés plus réticents. Ces derniers se sont interrogés s'il n'était pas plus adéquat de faire une campagne de sensibilisation que de passer à une solution aussi radicale. La réponse du premier responsable de la santé est un juste rappel des premiers jours du Ramadhan où la sensibilisation n'a pas eu l'effet escompté. La ruée vers le «Kalb el louz» et la «Z'labia» a été une grande leçon pour le gouvernement. Ce laisser-aller avait failli remettre en cause tout le travail accompli jusque-là, retardant au passage le début du déconfinement. L'Aïd, ses accolades, les déplacements en masse des populations laissent craindre le pire. « Je pense qu'il faut absolument qu'on mette tous les moyens pour éviter les rencontres et les regroupements», argumente, Abderrahmane Benbouzid dans le même entretien. «D'ailleurs, nous avons une expérience, tous les cas que nous avons eu à suivre, c'était à l'occasion des fêtes comme à Blida, Médéa», souligne le ministre avant de rappeler le contexte de cette fête religieuse. «L'Aïd el Fitr, c'est une occasion de regroupement familial et de possibilité de contagion, c'est aussi une occasion pour les visites familiales et aux cimetières», a-t-il soutenu en faisant savoir que beaucoup de pays musulmans ont fait ce choix pour l'Aïd.

Pas de circoncisions collectives

« Cela s'est fait, et se fera dans beaucoup de pays musulmans, et je trouve que c'est salutaire», a-t-il rapporté. Mais n'est-ce pas une épreuve trop dure à supporter pour les Algériens? «La situation est tellement pénible et éprouvante, et ce n'est pas en rajoutant un confinement que nous allons avoir des problèmes», a sèchement et clairement répondu Benbouzid. Le ministre de la Santé a tenu à mettre en avant le fait que cette proposition est faite par les scientifiques qui suivent cette épidémie depuis son début. Elle est donc mûrement réfléchie et se base sur des données scientifiques. Néanmoins, elle n'est pas la seule proposition «urgente» faite par les membres du Comité. «Nous avons fait le point au nom du Comité scientifique sur la situation épidémiologique, et retenu trois points: le port du masque, le rendez-vous du 27e jour de Ramadhan et les circoncisions, et l'Aïd el Fitr», révèle-t-il. Le Comité scientifique recommande donc le report des circoncisions collectives. «Bien entendu, nous ne sommes pas contre les circoncisions (...), seulement ce que nous ne recommandons pas, ce que nous interdisons, ce sont les circoncisions collectives qui se font dans les hôpitaux ou dans d'autres lieux», précise-t-il. «Car cela signifie beaucoup d'enfants, des familles entières, des regroupements et donc des possibilités de contagion, ce qui est en contradiction totale avec les recommandations que nous donnons, qui sont d'éviter de se rapprocher», et de respecter «la distanciation physique», a-t-il expliqué. «Les circoncisions collectives sont susceptibles d'aller à l'encontre du renforcement des mesures que nous souhaitons prendre pour protéger la population. Ce n'est donc qu'un report de ces circoncisions. Lorsque la situation s'arrangera bien entendu, les circoncisions seront faites dans les hôpitaux, et les familles auront la joie de voir les enfants heureux», a-t-il assuré.

Port du masque obligatoire

Par ailleurs, le Comité scientifique a préconisé le port des bavettes comme moyen de soutien à la stratégie nationale de lutte contre l'épidémie et de maintien des résultats positifs récemment réalisés. De ce fait, le gouvernement et à sa tête le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé d'approvisionner le marché national de façon hebdomadaire en 7 millions de masques, à mettre à la disposition des citoyens au niveau des pharmacies, en vue de l'obligation du port des bavettes dans les lieux publics et les lieux de travail, a-t-il mis en exergue. Pour ce faire, il a été décidé de mobiliser tous les moyens nationaux disponibles pour augmenter la production de ces masques et assurer leur disponibilité en quantité suffisante sur le marché national. Pour conclure, Benbouzid a tenu à rappeler les résultats probants qu'ont donné les recommandations des spécialistes, experts et membres du Comité scientifique. Il s'est dit optimiste pour une sortie de crise avec le moins de dégâts possibles. « à condition que cet optimisme soit agrémenté de prudence, de vigilance et de responsabilité», a-t-il conclu. Le message est donc clair: patienter encore un peu pour sortir vite de cette crise...