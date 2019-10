Le tribunal de la daïra de Oued Tlélat s’est prononcé sur l’affaire du détournement de la parcelle de terrain agricole située à cap Falcon dans la commune de Aïn Turck en condamnant à une année de prison ferme, deux ex-élus et un chef d’entreprise. Les mis en cause ont été poursuivis pour faux et usage de faux et détournement de foncier agricole. Les trois mis en cause ont, selon l’arrêt de renvoi, joué un rôle prépondérant dans ce détournement d’un terrain agricole accordé frauduleusement à un chef d’entreprise, mis en cause lui aussi dans cette affaire, grâce à la complicité de la chef de service de l’urbanisme. Légendaires sont ces détournements de fonciers opérés au su et au vu de tout le monde. Un tel phénomène est devenu un simple sport de routine dans une wilaya où tous les coups sont permis, pour peu qu’il y ait demandeur et preneur. On ne sait par quel outil agissent ces responsables devenant irresponsables dans la gestion du cadastre de wilaya dès qu’ils prennent en charge le service, n’était-ce les services de sécurité qui déjouent leur «activisme» pour lequel ils s’ingénient de jour en jour. D’ailleurs, plusieurs cadres, dont le directeur de l’agence foncière, sont arrêtés et poursuivis pour ces faits. Idem pour le maire de Bir El Djir qui croule en prison pour le même chef d’accusation, le détournement du foncier. Dans toute affaire, l’on avance le fallacieux prétexte de l’attribution du foncier dans le cadre du soutien à l’investissement. Tout le contraire se produit. Ces faux investisseurs freinent les véritables porteurs de projets n’ayant pas réussi à bénéficier des terrains devant abriter leurs chantiers, faute de foncier. Mesures logiques ou est-ce la fin de la tricherie ou encore du détournement du foncier, sinon de son bradage? Les premiers jalons, rentrant dans ce cadre, viennent d’être mis en place. L’Etat vient de prendre toutes les mesures permettant de s’attaquer au phénomène qui fâche; les «charognards» ne trouvant rien de mieux à faire pour se lotir de terrains que de contourner la loi sous le fallacieux prétexte de l’investissement, créneau tant soutenu par l’Etat. Il s’agit de la récupération du foncier attribué à des investisseurs n’ayant de justifications en la matière que de l’encre sur le papier. Dans le tas, 20 lots de terrains ont été attribués à des pseudos investisseurs qui n’ont pas jugé utile de lancer leurs projets pour lesquels ils se sont pourtant engagés tout en faisant miroiter le fait que ces investissements sont créateurs de richesse en assurant de l’emploi tout en renflouant les caisses de la Trésorerie nationale par la valeur ajoutée ou encore par les impositions fiscales. Que nenni! Les projets tant promis sont restés otages des bureaux pendant que leurs propriétaires ont accaparé d’importants lots de terrains croyant qu’ils ne seront pas rattrapés. «Ces indus investisseurs ont non seulement lâché leurs investissements, mais triché dans le montage de leurs projets qui n’ont pas encore vu le jour», déplore-t-on. C’est donc l’heure de rendre à César ce qui appartient à César d’autant que ces faux investisseurs constituent un lourd fardeau pour l’Etat tout en freinant les véritables porteurs de projets n’ayant pas réussi à bénéficier de terrains devant abriter leurs chantiers. Dans un passé récent, les représentants de la hiérarchie centrale ont indiqué qu’il était temps de récupérer tout le foncier octroyé par l’Etat dans le cadre de la concession, mais dont les projets prévus à la réalisation, ne sont toujours pas lancés, et cela en vue de l’attribuer aux «vrais investisseurs». «Au niveau national, 50% du foncier octroyé aux investisseurs n’ont pas encore été exploités», a t-on fait savoir tout en appelant les responsables concernés à entamer des démarches avec la justice en vue de récupérer des assiettes foncières octroyées auparavant aux «faux investisseurs». «Il faut gagner cette bataille du foncier», a-t-on souligné.